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Истребители РФ перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В небо были подняты два Су-27 и два Су-30. «Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — заявили в НЦУО.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Четыре российских истребителя перехватили три бомбардировщика B-52 США над Черным морем

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - сообщили в НЦУО, добавив, что после удаления американских самолетов от госграницы РФ истребители вернулись на аэродромы базирования.
ТАСС13:23
Подробнее о событии
Lenta.ru

Перехват российскими истребителями бомбардировщиков США показали на видео

Lenta.ru15:22
РИА Новости

Российские истребители перехватили три самолета ВВС США над Черным морем

РИА Новости13:35
Фонтанка.Ру

Кошки-мышки с НАТО. Российские истребители перехватили три американских бомбардировщика над Чёрным морем, норвежские ВВС сопроводили Ту-160 на севере

Фонтанка.Ру13:50
RT на русском

Российские истребители перехватили самолёты США над Чёрным морем

RT на русском13:46
Интерфакс

Российские истребители поднимались на «перехват» бомбардировщиков США

Интерфакс13:43
Газета.Ru

Истребители РФ «перехватили» 3 бомбардировщика США над Черным морем

Газета.Ru13:58
ТАСС

Четыре российских истребителя перехватили три бомбардировщика B-52 США над Черным морем

ТАСС13:23

Суд отклонил требование выдать прокатные удостоверения фильмам «Дау»

Московский арбитражный суд отклонил заявление кинокомпании «Феномен Филмз», просившей обязать Минкульт РФ выдать прокатные удостоверения четырём фильмам проекта Ильи Хржановского «Дау», сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты10:58
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В кабмине Германии ушли от ответа на вопрос о спутнице Навального

Представитель немецкого правительства Штефен Зайберт отказался отвечать на вопрос корреспондента RT Deutsch о спутнице Алексея Навального Марии Певчих, которая не дала в России показания по инциденту с блогером и улетела в Германию.
РИА Новости13:45
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МВД Белоруссии сообщило о задержании создавших в лесу отряд партизан

«Сотрудниками 11-го управления (по Могилевской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке ОМОН УВД 13 сентября во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников группы», — заявило МВД Белоруссии.
РБК12:17
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Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАСС11:20
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Регулятор Дании высказал позицию по «Северному потоку — 2»

В Датском энергетическом агентстве (DEA) прокомментировали призыв премьер-министра страны Метте Фредриксен начать новую дискуссию по строительству газопровода "Северный поток — 2" на фоне ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новости11:03
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Брат убитой аспирантки признан потерпевшим по делу историка Соколова

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал в качестве потерпевшего по уголовному делу вратаря футбольного клуба «Краснодар» Сергея Ещенко, брата Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк и бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов.
Коммерсантъ12:16
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Зеленский пока не знает, может ли Минск остаться посредником между Киевом и Москвой

Отвечая на вопрос, может ли официальный Минск после того, как белорусский президент Александр Лукашенко "из-за затруднительного положения занял сторону Москвы", сегодня быть посредником между Киевом и Москвой, Зеленский ответил: "Честно говоря, я не знаю".
ТАСС15:09

Маск анонсировал тестовый полет прототипа Starship на высоту 18,3 км

SpaceX уже подала заявку на проведение летных тестовых испытаний в Бока-Чика в октябре-ноябре, в которой указана предельная высота подъема испытываемого прототипа 30 км. Маск же отметил в Twitter, что полет планируется на высоту 60 тыс футов (примерно 18,3 км).
Хайтек+вчера в 10:00
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