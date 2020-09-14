В небо были подняты два Су-27 и два Су-30. «Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — заявили в НЦУО.

С чего всё началось Четыре российских истребителя перехватили три бомбардировщика B-52 США над Черным морем "Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - сообщили в НЦУО, добавив, что после удаления американских самолетов от госграницы РФ истребители вернулись на аэродромы базирования. ТАСС 13:23