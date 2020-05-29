Армия и оружие
ИзвестияИстребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США приблизились к российским границам в небе над Черным и Балтийским морями, для их перехвата были подняты истребители из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. Об этом сообщили в Минобороны в пятницу, 29 мая.
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Энергетика
Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долга перед «Газпромом»
Белоруссия не имеет задолженности за поставки российского газа, заявило Министерство энергетики республики.
Коммерсантъ 11:16
Армия и оружие
Китайское СМИ оценило новую российскую подлодку
Характеристику новой российской подлодке проекта 545 "Лайка" дало китайское СМИ Гуанмин жибао.
Газета.Ru 09:56
Политика
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
Авто
Volkswagen надеется захватить рынок электрокаров в Китае
В Volkswagen готовятся «захватить» китайский рынок электрических транспортных средств.
Car.ru 27 мая в 09:03
Культура
Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала
StarHit.ru вчера в 17:00
Происшествия
В Кировской области выявили очаг коронавируса в детском саду
Очаг коронавируса выявили в детском саду Кировской области, семеро детей находятся в инфекционных госпиталях, еще 16 детей, посещавших группу, поместили на домашний карантин.
ТАСС 08:40
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 11:24
Политика
Венгры станут национальным достоянием Украины
В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.
Lenta.ru 10:31
Экономика
В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
Российская газета 03:41
Политика
Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
Ведомости вчера в 17:00
Общество
В Омской области с 4 июня начнут ослаблять режим самоизоляции
С 4 июня в Омской области начнутся послабления режима самоизоляции, об этом стало известно на сегодняшнем заседании регионального штаба.
РИА ОмскИнформ 09:49
Политика
Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг
Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Коммерсантъ 07:40
Кино
Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе
Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости вчера в 23:25
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Здоровье
В Башкирии более 500 медработников заразились коронавирусом
В Башкирии лечат пациентов с коронавирусом в 43 больницах. В Башкирии более 50 медицинских работников заразились коронавирусом.
Piter.tv 08:16
Автоспорт
«Феррари» подарила Райкконену болид, на котором Кими выиграл в США
Финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился фото необычного подарка, полученного от «Феррари», — это болид «Скудерии», на котором гонщик выиграл Гран-при США в 2018 году.
Чемпионат 06:51
Армия и оружие
Новый способ бомбардировки изобрели в Пентагоне
В США разработана сбрасываемая платформа, предназначенная для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов.
Цензуры.Нет вчера в 14:18
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Общество
В Курской области начинают снимать ограничения
Если появится такая возможность, в дальнейшем продолжу ослабление ограничений.
ТРК Сейм (Курск) 09:05
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Общество
В России минимальное пособие по безработице предложили увеличить втрое
Министерство труда предлагает на три месяца втрое увеличить размер минимального пособия по безработице.
Клопс 27 мая в 12:59
Политика
Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков
Одним из претендентов на пост главы Россотрудничества собеседники РБК назвали заместителя Элеоноры Митрофановой Михаила Брюханова.
Коммерсантъ 08:15
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета 10:11
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм десятилетия
Лучшим фильмом последнего десятилетия Квентин Тарантино назвал ленту Дэвида Финчера «Социальная сеть», сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 09:34
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
Происшествия
Режим ЧС введен в Миннеаполисе из-за беспорядков
Взгляд.ру вчера в 21:30
Общество
Воробьев: Некоторые ограничения в Подмосковье сохранятся до 14 июня
Ряд ограничительных мер в Московской области, которые были введены из-за распространения коронавируса, продолжат действовать до 14 июня текущего года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
РИАМО вчера в 13:47