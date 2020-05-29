Армия и оружие

ИзвестияИзвестияИстребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США приблизились к российским границам в небе над Черным и Балтийским морями, для их перехвата были подняты истребители из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа. Об этом сообщили в Минобороны в пятницу, 29 мая.
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Истребители России и Украины сопроводили американские бомбардировщики

Вести.Ru10:36

Российские истребители сопровождают бомбардировщики B-1B США над Черным морем: кадры из кабины

ТК Звезда09:44

Истребители РФ были отправлены на перехват бомбардировщиков ВВС США

Газета.Ru09:58

Су-27 и Су-30 были подняты на перехват бомбардировщиков США над Черным морем

ТАСС10:58

Опубликовано видео перехвата американских B-1B российскими истребителями

РИА Новости11:26

Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео

Lenta.ru10:15

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным и Балтийским морями

Интерфакс10:06
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Армия и оружие

Китайское СМИ оценило новую российскую подлодку

Характеристику новой российской подлодке проекта 545 "Лайка" дало китайское СМИ Гуанмин жибао.
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В Volkswagen готовятся «захватить» китайский рынок электрических транспортных средств.
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Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала

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Очаг коронавируса выявили в детском саду Кировской области, семеро детей находятся в инфекционных госпиталях, еще 16 детей, посещавших группу, поместили на домашний карантин.
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Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

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В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.
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РБК вчера в 14:19
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Экономика

В России выросла доля просроченных микрозаймов

На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
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Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей, пишет Reuters со ссылкой на Белый дом, который пока не опубликовал полный текст указа.
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Общество

В Омской области с 4 июня начнут ослаблять режим самоизоляции

С 4 июня в Омской области начнутся послабления режима самоизоляции, об этом стало известно на сегодняшнем заседании регионального штаба.
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Политика

Германия пригрозила России санкциями за хакерскую атаку на Бундестаг

Германия в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг вводит санкционный режим, который подразумевает заморозку счетов и ограничения на въезд в Евросоюз, сообщила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
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Кино

Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе

Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
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Шоу-бизнес

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Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
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Здоровье

В Башкирии более 500 медработников заразились коронавирусом

В Башкирии лечат пациентов с коронавирусом в 43 больницах. В Башкирии более 50 медицинских работников заразились коронавирусом.
Piter.tv 08:16
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Автоспорт

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Новый способ бомбардировки изобрели в Пентагоне

В США разработана сбрасываемая платформа, предназначенная для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов.
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Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
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В Курской области начинают снимать ограничения

Если появится такая возможность, в дальнейшем продолжу ослабление ограничений.
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
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Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина

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В России минимальное пособие по безработице предложили увеличить втрое

Министерство труда предлагает на три месяца втрое увеличить размер минимального пособия по безработице.
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Россотрудничество может возглавить депутат и журналист Евгений Примаков

Одним из претендентов на пост главы Россотрудничества собеседники РБК назвали заместителя Элеоноры Митрофановой Михаила Брюханова.
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Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
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Общество

Обнародована карта для прогулок в Москве

Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
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В Кабардино-Балкарии адвокаты подрались с полицейскими

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Воробьев: Некоторые ограничения в Подмосковье сохранятся до 14 июня

Ряд ограничительных мер в Московской области, которые были введены из-за распространения коронавируса, продолжат действовать до 14 июня текущего года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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