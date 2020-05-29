Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuИстребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями. Истребители приблизились к американским бомбардировщикам на безопасное расстояние и идентифицировали их.
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Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики

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Российские истребители сопровождают бомбардировщики B-1B США над Черным морем: кадры из кабины

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Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

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Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным и Балтийским морями

Интерфакс10:06

Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

РБК11:06
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