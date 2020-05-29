Армия и оружие
Газета.RuИстребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями. Истребители приблизились к американским бомбардировщикам на безопасное расстояние и идентифицировали их.
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Происшествия
В Миннеаполисе объявили комендантский час на фоне протестов
Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Газета.Ru 17:00
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Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands.
Piter.tv 13:59
Космос
Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия 15:59
Гаджеты
Honor представил в России смартфон Honor 30S
На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor помимо флагманских моделей была представлена и бюджетная модель серии Honor 30 — смартфон Honor 30S.
TechFusion вчера в 13:07
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Политика
Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости 16:30
Экономика
У застройщиков Красноярского края выкупят невостребованные квартиры
Федеральный бюджет выделил 50 млрд рублей на выкуп у застройщиков невостребованных квартир. Об этом сообщила госкорпорация «ДОМ.РФ».
Деловой квартал (Красноярск) 04:34
Политика
Россия и США договорились о контроле за ядерными материалами для переработки в РФ
Госкорпорация "Росатом" и министерство энергетики США в минувшем году подписали документ, определяющий порядок учета и контроля ядерных материалов, подлежащих переработке в России по контрактам с третьими странами, в том числе в интересах американских заказчиков.
ПРАЙМ 18:31
Здоровье
Правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор
Основные правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:19
Экономика
США накрыла самая мощная с 2009 года волна банкротств
Вашингтон, 28 мая 2020, 20:47 — REGNUM Волна банкротств, какой не наблюдалось с 2009 года, накрыла в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Соединённые Штаты Америки.
REGNUM вчера в 13:47
Политика
Захарова раскритиковала разрыв США отношений с ВОЗ
Ранее 29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что прекращают все отношения с ВОЗ.
РБК 18:25
Финансы
Рубль рос второй месяц кряду в мае
В течение мая рубль рос второй месяц кряду, увеличившись на 6,06% к доллару и на 4,52% к евро, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные Московской биржи.
Газета.Ru 18:33
Футбол
Аршавин сообщил о попытке «Зенита» обменять его в «Барселону» на Месси
Бывший форвард сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ», как летом 2008 года мог перейти в «Барселону», но руководство петербургского «Зенита» поставило перед каталонскким клубом невыполнимые условия.
РБК 18:00
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
Общество
Голикова рассказала о разделении умерших с коронавирусом на группы
В России делят на несколько групп смерти, которые могут быть связаны с коронавирусом, рассказала 29 мая на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия 17:07
Экономика
Индексы США слабо отреагировали на заявления Трампа относительно КНР
Заявление американского президента Дональда Трампа о вероятности новых санкций для Китая из-за ситуации в Гонконге не сильно повлияло на основные фондовые индексы.
News.ru 18:24
Кино
Зак Снайдер опубликовал изображение Дарксайда из «Лиги справедливости»
Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 15:25 — REGNUM Кинорежиссёр Зак Снайдер показал, как будет выглядеть Дарксайд в его версии фильма «Лига справедливости».
REGNUM вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом
Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru 09:25
Здоровье
Снизить уровень сахара в крови помогает огурец
Снизить уровень сахара в крови у человека помогает огурец.
Evo-rus.com 03:50
Армия и оружие
США вновь нацелились на сирийскую нефть
Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о выводе войск с нефтяных месторождений в Сирии, американская сторона вновь нацелилась на нефть.
Lenta.ru вчера в 09:01
Биатлон
СБР утвердил новый тренерский штаб сборной России по биатлону
27 мая на заседании Правления СБР были утвержден тренерский штаб сборной России по биатлону на сезон-2020/21.
Metaratings 27 мая в 13:13
Технологии
Вышло майское обновление Windows 10
В новой сборке внесли большое количество изменений. Также добавлено полнофункциональное ядро Linux.
Astera вчера в 10:20
Общество
В Госдуме предложили ограничить круг получателей детских пособий
Депутаты Госдумы разработали законопроект, в котором предлагается ограничить право родителей, которые не живут с ребенком и не ухаживают за ним, получать пособия на ребенка.
Rambler News Service 06:06
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном дожде до утра 30 мая
«Согласно прогноза погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в период до 9:00 30 мая по Московской области ожидаются очень сильный дождь», - говорится в сообщении.
Агентство Москва 16:55
Политика
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Разведка США рассекретила документы по экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну, сообщил в заявлении недавно утвержденный директор национальной разведки Джон Рэтклифф.
РИА Новости 16:54
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57