Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями. Истребители приблизились к американским бомбардировщикам на безопасное расстояние и идентифицировали их.

Политика Путин объявил 24 июня нерабочим днем Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля. 2,3K

Игры Энтузиаст воссоздаёт локацию из Diablo 2 на Unreal Engine 4 Энтузиаст под ником Upside Down трудится на фанатским ремастером локации из четвертого акта Diablo 2 на Unreal Engine 4. Правда, речь идёт не о проекте для сообщества, а о работе для портфолио.

Политика Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция. 1,1K

Шоу-бизнес Российские артисты подали заявки на получение МРОТ Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника. 156

Общество Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера Напоминаем, что о попадании Кайли Дженнер в рейтинг самых молодых миллиардеров сообщили в марте 2019 года. 5

Здоровье Свердловская область перейдет на новую коронавирусную статистику По словам Павла Крекова, на сегодня в регионе почти половина людей с подтверждённым диагнозом COVID-19 являются бессимптомными носителями вируса. 70

Шоу-бизнес Валерия рассказала о «дебильной аудитории» Певица Валерия в телефонном разговоре с коллегой Анитой Цой в развлекательном YouTube-шоу Comment Out заявила о "дебильной аудитории".

Политика Меркель отказалась от очного участия в саммите G7 Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате, сообщило издание Politico. 2

Общество Росстат объяснил перенос публикации статистики смертности за апрель Ведомство объяснило, что из-за эпидемии многие жители откладывают регистрацию рождений и смертей в ЗАГСах, на данные которых опирается Росстат. 6

Происшествия Белый дом на время закрыли из-за протестов после гибели афроамериканца Из-за протестов, возникших из-за погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, не надолго был закрыт Белый Дом, сообщил телеканал Fox News.

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 332

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,9K

Общество Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены. 127

Авто Представлены обновленные купе и кабриолет Mercedes E-class Состоялась премьера еще двух членов обновленного семейства E-class в кузове купе и кабриолет, которые получили посвежевшую внешность и ряд гибридных версий.

Шоу-бизнес Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу. 27

Политика Путину доверяют 59% граждан России — ФОМ Москва, 29 мая 2020, 12:33 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяют 59% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ). 138

Армия и оружие Сирия готовит наступление в Идлибе 26 мая авиация ВКС России впервые после прекращения огня была вынуждена нанести удар по выдвинувшейся из турецкого вилаята Хатай колонне боевиков в районе города Джиср Аш-Шугур (северо-запад провинции Идлиб) в непосредственной близости от границы с Турцией.

Экономика Российские банки ускорили вывоз золота из страны В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. 208