Армия и оружие
Газета.RuИстребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями. Истребители приблизились к американским бомбардировщикам на безопасное расстояние и идентифицировали их.
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Армия и оружие
Российский самолет испугал украинских моряков
Украинские маневры в Черном море завершились неприятным для ВМС этой страны инцидентом.
ГЛАС.RU 09:53
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Кино
Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино
Evo-rus.com 10:05
Игры
Энтузиаст воссоздаёт локацию из Diablo 2 на Unreal Engine 4
Энтузиаст под ником Upside Down трудится на фанатским ремастером локации из четвертого акта Diablo 2 на Unreal Engine 4. Правда, речь идёт не о проекте для сообщества, а о работе для портфолио.
Городской портал Новый Нижний 20:00
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
Политика
Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России
Ранее Кравчук раскритиковал страны Европы за политику в отношении РФ. По его словам, для сдерживания Москвы нужна международная коалиция.
Российская газета 17:16
Шоу-бизнес
Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru 21:45
Общество
Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
Напоминаем, что о попадании Кайли Дженнер в рейтинг самых молодых миллиардеров сообщили в марте 2019 года.
Gazeta.SPb 14:42
Наука
Нашли эффективный способ окончательно победить коронавирус COVID-19
Ученые нашли уникальный способ окончательно победить коронавирус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:27
Здоровье
Свердловская область перейдет на новую коронавирусную статистику
По словам Павла Крекова, на сегодня в регионе почти половина людей с подтверждённым диагнозом COVID-19 являются бессимптомными носителями вируса.
Уральский меридиан 05:47
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о «дебильной аудитории»
Певица Валерия в телефонном разговоре с коллегой Анитой Цой в развлекательном YouTube-шоу Comment Out заявила о "дебильной аудитории".
РИА Новости 21:23
Политика
Меркель отказалась от очного участия в саммите G7
Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате, сообщило издание Politico.
Интерфакс 21:03
Общество
Росстат объяснил перенос публикации статистики смертности за апрель
Ведомство объяснило, что из-за эпидемии многие жители откладывают регистрацию рождений и смертей в ЗАГСах, на данные которых опирается Росстат.
РБК 16:14
Политика
В Раде заявили, что Украина имеет право выйти из Минских соглашений
Украина имеет полное право выйти из Минских соглашений, направленных на урегулирование гражданского конфликта в Донбассе.
ФАН 08:40
Происшествия
Белый дом на время закрыли из-за протестов после гибели афроамериканца
Из-за протестов, возникших из-за погибшего афроамериканца Джорджа Флойда, не надолго был закрыт Белый Дом, сообщил телеканал Fox News.
Телеканал 360° 22:06
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
Футбол
«Ротор» может отказаться от участия в следующем сезоне РПЛ
Как сообщает издание "Советский спорт", волгоградский "Ротор" может сняться с участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2020/21.
Piter.tv 08:34
Космос
В НАСА сообщили, когда примут решение по запуску Crew Dragon
Первоначально старт планировался на 27 мая, но был перенесен на субботу из-за нестабильной погоды на мысе Канаверал во Флориде, откуда осуществляется запуск.
РИА Новости 21:05
Шоу-бизнес
Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил «РИА Новости».
РБК 15:42
Происшествия
На Украине возбудили уголовные дела после стрельбы в Киевской области
РИА Новости 10:04
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы
Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Коммерсантъ 12:43
Авто
Представлены обновленные купе и кабриолет Mercedes E-class
Состоялась премьера еще двух членов обновленного семейства E-class в кузове купе и кабриолет, которые получили посвежевшую внешность и ряд гибридных версий.
Авторамблер 27 мая в 05:56
Шоу-бизнес
Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино
Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru 04:00
Политика
Путину доверяют 59% граждан России — ФОМ
Москва, 29 мая 2020, 12:33 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяют 59% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).
REGNUM 05:33
Армия и оружие
Сирия готовит наступление в Идлибе
26 мая авиация ВКС России впервые после прекращения огня была вынуждена нанести удар по выдвинувшейся из турецкого вилаята Хатай колонне боевиков в районе города Джиср Аш-Шугур (северо-запад провинции Идлиб) в непосредственной близости от границы с Турцией.
Инфорос 12:14
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
Музыка
Группа «Кино» выпустила новый клип «Мама, мы все тяжело больны»
Группа «Кино» представила новый клип на песню «Мама, мы все тяжело больны».
News.ru 06:16
Футбол
Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в Германию
Все матчи состоятся в Германии, где сейчас эпидемиологическая обстановка лучше и уже возобновили сезон в Бундеслиге.
Vprognoze.ru 06:40