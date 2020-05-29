Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuИстребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями. Истребители приблизились к американским бомбардировщикам на безопасное расстояние и идентифицировали их.
Читать в источнике
Комментировать725

Подробнее о событии

Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики

RT на русском16:08

Российские истребители сопровождают бомбардировщики B-1B США над Черным морем: кадры из кабины

ТК Звезда09:44

Су-27 и Су-30 были подняты на перехват бомбардировщиков США над Черным морем

ТАСС10:58

Пилот оценил перехват американских бомбардировщиков над Черным морем

РИА Новости12:56

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Газета.Ru12:17

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным и Балтийским морями

Интерфакс10:06

Российские истребители сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

РБК11:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 17:40, Ашберн
Экономика

За госзаказ автомобилей заплатят беспроцентными кредитами

Минпромторг опубликовал проект программы субсидирования банкам недополученных доходов по кредитам и договорам факторинга для опережающих закупок автомобилей.
Коммерсантъ 15:21
Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
92
Шоу-бизнес

Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрастил бороду за время пандемии коронавируса. Об этом он сообщил «РИА Новости».
РБК 15:42
150
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,8K
Политика

США введут санкции против Китая из-за Гонконга

Американские власти введут санкции против китайских политиков и представителей Гонконга из-за "подрыва" автономии специального административного района.
РИА Новости 15:24
Общество

В Москве за сутки скончались 78 пациентов с коронавирусом

Ведомости 16:31
286
Музыка

Леди Гага выпустила новый альбом

Новый альбом Леди Гаги (где есть совместная песня с Элтоном Джоном), опасные отношения с Меган Фокс в поп-рок-клипе (и, возможно, не только там) Machine Gun Kelly, а также премьера от Cigarettes After Sex: "Газета.Ru" представляет плейлист последней недели этой весны.
Газета.Ru 08:33
2
Политика

МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда

РИА Новости 13:42
145
Единоборства

Назван соперник Петра Яна в бою за титул чемпиона UFC

REGNUM вчера в 03:17
3
Шоу-бизнес

Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам

Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
61
Общество

Росстат объяснил перенос публикации статистики смертности за апрель

Ведомство объяснило, что из-за эпидемии многие жители откладывают регистрацию рождений и смертей в ЗАГСах, на данные которых опирается Росстат.
РБК 16:14
4
Общество

Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 7 июня

В Самарской области, по словам Архиповой, свободный коечный фонд составляет 49,5%. Это второй показатель для смягчения режима ограничений.
СитиТрафик 13:51
152
Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
886
Происшествия

На западе Москвы в магазине произошла перестрелка

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС сообщали, что в районе дома 16 по улице Богданова в Москве произошел конфликт между группой мужчин, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, предположительно, из травматического пистолета.
ТАСС 14:22
64
Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ 09:20
1,1K
Игры

Ubisoft объявила бесплатные выходные с Far Cry 5

Goroday.ru 27 мая в 19:20
16
Шоу-бизнес

Жена Овечкина показала встречу старшего сына с новорожденным братом

Модель Анастасия Шубская, которая на днях родила второго ребенка от хоккеиста Александра Овечкина, опубликовала в Instagram трогательные снимки.
ТВ Центр 02:08
1
Фигурное катание

Роднина: Не слишком ли дорого для страны вырастить фигуриста на два года?

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о фигуристах, которые очень рано заканчивают карьеры после того, как достигают успеха.
Нева Спорт 15:06
Шоу-бизнес

Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ

По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал 06:34
135
Общество

Китайские ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса

Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая раскрыли правду о происхождении коронавируса.
Lenta.ru 16:05
33
Общество

В Миннеаполисе объявили комендантский час

В Миннеаполисе, где из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда начались массовые беспорядки, объявлен комендантский час.
РИА Новости 17:11
Шоу-бизнес

Жена Эмина о настроении: «Мир продолжает жить и без тебя»

Около двух недель назад Эмин заявил о своем расставании с Аленой Гавриловой.
StarHit.ru 11:00
Кино

Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

Культуромания вчера в 06:10
8
Космос

Роскосмос выдвинул новую версию о происхождении Луны

МедиаПоток вчера в 12:11
15
Армия и оружие

Витязева предостерегла Кулебу от планов по ликвидации Донбасса

Журналист информационного агентства News Front Юлия Витязева выразила мнение по поводу угроз министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Политическая Экспертиза 10:20
Политика

Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим.
ТАСС 14:25
1,9K
Политика

В Германии призвали США не выходить из Договора по открытому небу

Парламентские группы Германии направили письмо в Конгресс США с призывом не выходить из Договора по открытому небу.
Московский Комсомолец 17:12
Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
1,1K
Политика

Захарова прокомментировала решение США прекратить отношения с ВОЗ

В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС 16:54
Общество

Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
1,4K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное