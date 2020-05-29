Армия и оружие
Газета.RuИстребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями. Истребители приблизились к американским бомбардировщикам на безопасное расстояние и идентифицировали их.
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Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрывает все отношения со Всемирной организацией здравоохранения.
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Как сообщается, шоу запущено актером Джошем Гэдом, звездой сериала "Авеню 5". Выложенный в сеть трейлер, собственно, и представляет собой хронику, как инициатор собирает каст "Властелина колец" для участия в новом проекте.
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Apple снимет с Paramount Pictures новый фильм Мартина Скорсезе
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В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
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В ДНР обвинили Украину в намерении сорвать минские соглашения
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Президент России Владимир Путин своим указом от 29 мая утвердил проект новой редакции Стратегии по борьбе с экстремизмом в РФ до 2025 года.
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Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
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Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Минюст отказался от увеличения штрафов за нарушение ПДД в новом КоАП
Минюст решил не увеличивать в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
РБК 12:11
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Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
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Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
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Президентом страны Владимиром Путиным были поддержаны предложения министра труда Антона Котякова о новых мерах поддержки безработных – минимальное пособие увеличат в три раза.
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Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
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Напомним, ранее сегодня цена на нефть WTI (West Texas Intermediate) впервые с марта превысила $35 за баррель.
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Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
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Московские власти разъяснили правила ношения масок и перчаток на улице
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Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки
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Собянин: режим санитарных ограничений сохранится до появления вакцины
Режим самосохранения и санитарных ограничений будет сохраняться в Москве до появления вакцины от COVID-19, заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
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