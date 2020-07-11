Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuИстребители РФ сопроводили самолет ВВС США над Японским морем

В небе над Японским морем была зафиксирована цель, которая направлялась к границам России. Военные идентифицировали ее как американский самолет-разведчик и направили на перехват два истребителя. После этого самолет ВВС США развернулся и ушел от госграницы.
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Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

Средства ПВО обнаружили самолет-разведчик ВВС США RC-135 над Японским морем. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. На перехват в воздух подняли истребители Су-35с и МиГ-31бм из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа.
РИА Новости07:04

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Истребители РФ сопроводили самолет ВВС США над Японским морем

Газета.Ru11:56

Перехват американского самолета-разведчика у границ РФ попал на видео

Известия08:55

Российские истребители вылетали на перехват самолета-разведчика США над Японским морем

ТАСС07:03

Видео сопровождения самолёта-разведчика ВВС США российскими истребителями над Японским морем

RT на русском08:31

Опубликовано видео перехвата самолета ВВС США российскими истребителями

РИА Новости08:25

Опубликованы кадры перехвата истребителями ВКС РФ самолета-разведчика ВВС США над Японским морем

ТК Звезда08:22

Появилось видео перехвата самолета-разведчика США у границ России

РБК08:48
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Армия и оружие

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