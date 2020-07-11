Армия и оружие
Газета.RuИстребители РФ сопроводили самолет ВВС США над Японским морем
Еще раньше - 1 июля- российские истребители морской авиации Су-27 были подняты в воздух для перехвата американского самолета, которых находился в небе над Черным морем. RC-135W Rivet Joint ВВС США был обнаружен системами ПВО на значительном удалении от границ России.
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с чего всё началось
Средства ПВО обнаружили самолет-разведчик ВВС США RC-135 над Японским морем. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. На перехват в воздух подняли истребители Су-35с и МиГ-31бм из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа.РИА Новости07:04
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Футбол
«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ
Коммерсантъ 13:34
Общество
Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе
Добровольцы, которым вводили вакцину от COVID-19 в рамках клинического исследования, будут иметь возможность позвонить врачу-исследователю при малейших изменениях самочувствия, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.
РИА Новости 12:31
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Кино
Эрик Киллмонгер возглавил рейтинг лучших злодеев Marvel
Газета.Ru 13:50
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
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Футбол
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил РБК, что информация об уходе из «Ростова» главного тренера Валерия Карпина, совладельца Арташеса Арутюнянца и спортивного директора Алексея Рыскина «похожа на бред».
РБК 12:42
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Автоспорт
Пилот «Феррари» Леклер оштрафован за инцидент с Квятом
Монегаскский пилот "Феррари" Шарль Леклер потеряет три места на стартовой решетке Гран-при Штирии "Формулы-1" из-за инцидента с российским гонщиком "Альфа Таури" Даниилом Квятом, сообщается на официальном сайте "королевских гонок".
Газета.Ru 14:13
Политика
ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии
ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости».
Парламентская газета вчера в 08:03
Общество
В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку
Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новости 13:32
Общество
ПФР разъяснил порядок выплаты надбавок пенсионерам за «советский стаж»
В пенсионном фонде рассказали, как будут увеличиваться выплаты для россиян, имеющих трудовой стаж еще во времена СССР.
iReactor 07:02
Футбол
Агент Маньяков сообщил о срыве трансфера Кокорина в топ-клуб Испании
Известный агент Александр Маньяков посредством своего Telegram-канала сообщил о срыве перехода нападающего Александра Кокорина в топ-клуб Испании.
Евро-футбол.ру 13:56
Футбол
СМИ узнали о похищении у тренера «Спартака» 250 тыс. руб
В ходе разговора мошенник попросил перевести ему 250 тыс. руб. на срочное лечение родственника.
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Футбол
«Челси» потерпел разгромное поражение от «Шеффилда»
Лондонский "Челси" потерпел разгромное поражение от "Шеффилд Юнайтед" в матче 35-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 14:23
Общество
Московским депутатам дали подписать акт приема работ с исчезающими чернилами
В Москве депутатам дали подписать акт приема капремонта по лифтам, на котором сумма была прописана исчезающими чернилами.
Коммерсантъ 12:33
Армия и оружие
«Новая газета»: Антиправительственная армия фельдмаршала Халифы Хафтара использует в Ливии броневики ЧВК Вагнера
Силам Халифы Хафтара пришлось отступить от Триполи в конце мая – фото и видео процесса, как пишет «Новая газета», распространились в сети.
Эхо Москвы 09:05
Кино
Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Российская газета 12:53
Армия и оружие
«Он завоюет океан»: какой корабль ВМФ России в одиночку сдержит флот НАТО
По мнению военных экспертов, комплекс "Циркон" в несколько раз повысит боевые возможности не только крейсера "Адмирал Нахимов", но и всего флота.
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Происшествия
В Петербурге при падении деревьев из-за ветра пострадали два человека
Два человека пострадали при падении деревьев из-за усиления ветра в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
РИА Новости 13:28
Политика
Мендель прокомментировала новости о беременности от Зеленского
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию "24 канала" о том, что она якобы ждет ребенка от Зеленского.
Вести.Ru 11:36
Происшествия
В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:21
Происшествия
СК Башкирии возбудил дело после убийства 100-летнего ветерана ВОВ
РЕН ТВ вчера в 01:11
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает два месяца
Газопровод «Голубой поток», проложенный по дну Черного моря, простаивает уже два месяца.
BFM.ru 13:04
Происшествия
Мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В ДТП в Сергиево-Посадском районе Подмосковья погибла известный мотоблогер Ксения Никитина.
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