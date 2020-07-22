Российские истребители вылетели для осуществления перехвата самолетов-разведчиков США Р-8А "Посейдон" и U-2S над Черным морем. Об этом сообщает РИА "Новости". Кроме того, силы ПВО Черноморского и Балтийского флотов сопроводили немецкий разведывательный самолет Р-3С "Орион".

Истребители РФ вылетели на перехват разведчиков США над Черным морем

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