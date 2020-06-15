Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruИстребители России сопроводили бомбардировщики США

Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Известно, что нарушения государственной границы России не было зафиксировано.
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Появилось видео перехвата американских бомбардировщиков российскими Су-27

РИА Новости12:50

Минобороны показало видео перехвата самолетов США над Балтийским морем

РБК14:29

Минобороны показало перехват американских самолетов-разведчиков над Балтийским морем

Московский Комсомолец14:20

Истребители Су-27 поднимались на перехват американских бомбардировщиков и самолетов-разведчиков НАТО

Эхо Москвы15:31

РФ подняла истребители над Балтикой для сопровождения самолетов США и НАТО

Известия11:47

Истребители Су-27 подняли для перехвата В-52H ВВС США над Балтикой

RT на русском11:44

Истребители Су-27 были подняты для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

ТАСС11:29
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Общество

Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки

REGNUM 14:12
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Религия

Суд епархии предложил одуматься и исправиться «духовнику Поклонской»

РБК 15:44
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Армия и оружие

Впервые в Россию прилетел военный транспортник ВВС Китая Y-20

Министерство обороны Китая отмечает, что это первый перелёт транспортного самолёта Y-20 из Китая в Москву.
Военное обозрение 07:21
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Происшествия

В театре «Современник» призвали к великодушию в ситуации с Ефремовым

Газета.Ru 16:14
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Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
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Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 12:45
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Происшествия

Расстрелявший российских полицейских прохожий оказался жив

Lenta.ru 12:21
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Общество

Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений

«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
Невинномысский рабочий вчера в 06:41
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Происшествия

ФСБ задержала подростка за подготовку массового убийства в школе

1. ФСБ предотвратила теракт в Волгограде Утром в понедельник, 15 июня, стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили массовое убийство в школе Волгограда, — об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.
Lenta.ru 07:56
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Происшествия

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

ТАСС 09:03
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Экономика

Спрогнозирован курс доллара к концу года

Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52
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Происшествия

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди

В Краснодаре умерла лжехирург Алёна Верди, которую подозревали в том, что она изуродовала нескольких пациентов.
RT на русском 07:20
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Культура

Дату проведения «Оскара» перенесли

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
4
Общество

Владелец ПГК Лисин предложил возить контейнеры в полувагонах

Владелец "Первой грузовой компании" (ПГК) Владимир Лисин предложил вернуться к практике перевозок контейнеров в полувагонах.
Интерфакс 01:51
1
Общество

В Москве умерли 52 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки умерли 52 пациента с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил городской оперативный штаб.
РИА Новости 16:37
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Общество

Белоруссия сменила руководство в банке «Газпрома»

В банк назначена временная администрация. Белоруссия сменила руководство в банке "Газпрома".
Piter.tv 04:46
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Космос

«Спектр-РГ» просканировал звездное небо

TelecomDaily вчера в 19:05
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
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Шоу-бизнес

Телеведущая Шукшина раскритиковала семью погибшего в ДТП с Ефремовым

Актриса и телеведущая Мария Шукшина возмутилась тем, что семья родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова пришла на телевидение и отказывается простить актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru 14:55
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Политика

В Совфеде назвали условие обмена Пола Уилана на Виктора Бута

Адвокат гражданина США Пола Уилана заявил о возможности обмена американца на содержащихся в тюрьмах США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.
Взгляд.ру 05:30
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Политика

США решили сократить численность военных в ФРГ до 25 тыс. человек

5 июня СМИ сообщали, что Трамп приказал министерству обороны страны сократить численность американского контингента в Германии и вывести к сентябрю текущего года 9,5 тыс. военных из почти 35 тыс. Позже республиканцы призвали американского лидера не уменьшать численность американских войск в Германии, поскольку это якобы укрепит позиции России в ущерб интересам США.
Известия 16:46
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Общество

Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений

Московские власти с 16 июня переходят к третьему этапу снятия ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru 08:11
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Общество

Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

Представители правительства Пекина сообщили, что в воскресенье в городе протестировали на коронавирус 76 499 человек, анализы 59 оказались положительными.
РИА Новости 13:33
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Общество

В отношении блогера Навального возбудили дело о клевете

Блогер Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве.
Известия 10:53
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Шоу-бизнес

Алена Кравец рассказала о странностях на похоронах Юлии Норкиной

Pravda.Ru 02:53
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Общество

Счетная палата обнаружила на 900 млн рублей нарушений в Минсельхозе

Счетная палата выявила в работе Минсельхоза и подчиненных ему Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения в исполнении федерального бюджета на 900,7 млн руб. Об этом сообщила палата по итогам проверки за 2019 г. "Почти две трети от этой суммы (650,1 млн руб.) приходится на Минсельхоз", — отмечается в сообщении.
Ведомости вчера в 18:48
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Экономика

Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России

Москва, 14 июня 2020, 16:31 — REGNUM Премьер-министр России Владимир Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности страны до 2035 года.
REGNUM вчера в 09:31
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Политика

Путин продлил сроки временного пребывания иностранцев до 15 сентября

Президент России Владимир Путин разрешил иностранцам с истекающими сроками временного пребывания или постоянного проживания оставаться в России до 15 сентября.
Коммерсантъ 11:19
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Политика

Путин провёл телефонный разговор с Вучичем

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 13:09
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Как работают Яндекс.Новости?
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