Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruИстребители России сопроводили бомбардировщики США

Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Известно, что нарушения государственной границы России не было зафиксировано.
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Россия подняла Су-27 для перехвата американских бомбардировщиков

Дежурные силы ПВО Западного военного округа зафиксировали стратегические бомбардировщики В-52H ВВС США и иностранные самолеты-разведчики над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны. Для перехвата в воздух подняли истребители Су-27 морской авиации Балтфлота.
РИА Новости12:01

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Российские истребители вылетели на перехват американских бомбардировщиков

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Истребители России сопроводили бомбардировщики США

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РИА Новости12:50

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Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США над Балтийским морем

РБК12:00

Истребители Су-27 подняли для перехвата В-52H ВВС США над Балтикой

RT на русском11:44

Истребители Су-27 были подняты для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 14:06, Ашберн
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Скончалась лжехирург Алена Верди

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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

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Газета.Ru вчера в 11:12
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REGNUM 04:11
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Происшествия

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Футбол

УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год

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Известия 05:07
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Общество

Европа не откроет границы для россиян в июле, считают туроператоры

Отказ Евросоюза отменить для россиян ограничения на въезд, вероятно, связан с большим количеством новых случаев заражения COVID-19 в нашей стране.
RuNews24.ru 04:33
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Общество

Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
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Происшествия

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В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
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Энергетика

Турецкие компании отказались платить «Газпрому»

Задолженность ряда турецких компаний перед «Газпромом» достигла двух миллиардов долларов, и погасить ее они отказываются, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Политика

Помпео потребовал немедленно освободить Уилана

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Общество

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заступился за Уинстона Черчилля, памятник которому в Лондоне был осквернен вандалами в ходе массовых протестов.
Газета.Ru 02:43
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Экономика

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за пандемии

Москва, 15 июня 2020, 12:21 — REGNUM Компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений больше других сократили зарплаты на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
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ЦИК РФ получил 17 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию

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Происшествия

В Воркуте на пожаре погибли двое детей

В Воркуте на пожаре погибли два ребенка.
Комиинформ 11:54
Политика

ЕС предложил США специальный диалог по отношениям с Китаем

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предложил США начать отдельный диалог по отношениям с Китаем.
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Политика

В МИДе Украины заявили о готовности к диалогу с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет "Известия".
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Авто

Российских водителей ждет три нововведения с 1 июля

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 13 июня в 02:50
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Общество

Умер первый министр здравоохранения России Андрей Воробьев

Первый министр здравоохранения РФ Андрей Воробьев скончался в понедельник, глава минздрава РФ Михаил Мурашко направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким, сообщил РИА Новости помощник министра Алексей Кузнецов.
РИА Новости 09:28
Политика

МИД РФ оценил русофобские выходки в Киеве в День России

В МИД РФ рассчитывают на то, что Киев, принимающий дипломатические представительства других стран, примет меры по предотвращению нарушений спокойствия российских посольства, или их оскорбления.
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Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
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Екатеринбуржцы вышли на протест против проекта реконструкции парка

ТагилСити.ру 11:45
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