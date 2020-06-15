Дежурные силы ПВО Западного военного округа зафиксировали стратегические бомбардировщики В-52H ВВС США и иностранные самолеты-разведчики над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны. Для перехвата в воздух подняли истребители Су-27 морской авиации Балтфлота.

с чего всё началось

Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Известно, что нарушения государственной границы России не было зафиксировано.

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