Армия и оружие
Lenta.ruИстребители России сопроводили бомбардировщики США
Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Известно, что нарушения государственной границы России не было зафиксировано.
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с чего всё началось
Дежурные силы ПВО Западного военного округа зафиксировали стратегические бомбардировщики В-52H ВВС США и иностранные самолеты-разведчики над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны. Для перехвата в воздух подняли истребители Су-27 морской авиации Балтфлота.РИА Новости12:01
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