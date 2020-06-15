Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruИстребители России сопроводили бомбардировщики США

Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Известно, что нарушения государственной границы России не было зафиксировано.
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Истребители Су-27 подняли для перехвата В-52H ВВС США над Балтикой

RT на русском11:44

Минобороны показало видео перехвата самолетов США над Балтийским морем

РБК14:29

Минобороны показало перехват американских самолетов-разведчиков над Балтийским морем

Московский Комсомолец14:20

Появилось видео перехвата американских бомбардировщиков российскими Су-27

РИА Новости12:50

РФ подняла истребители над Балтикой для сопровождения самолетов США и НАТО

Известия11:47

Истребители Су-27 поднимались на перехват американских бомбардировщиков и самолетов-разведчиков НАТО

Эхо Москвы15:31

Истребители Су-27 были подняты для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

ТАСС11:29
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 15:41, Ашберн
Происшествия

В Москве полицейские пострадали при перестрелке на Ленинском проспекте

Инцидент произошел на Ленинском проспекте возле гостиницы "Салют". По предварительным данным, стреляли из такси.
РИА Новости 09:47
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Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
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Политика

В Кремле с пониманием отнеслись к отмене парадов Победы в регионах

Известия 07:18
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Происшествия

В день смертельного ДТП у Ефремова умер друг

Газета.Ru 10:43
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Общество

Куйвашев продлил самоизоляцию в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь продлил режим ограничительных мер, введенный в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com 05:50
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Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
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Происшествия

Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
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Общество

Плющенко предложил Навальному обсудить вопросы «по-мужски»

Daily Storm 13:52
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Культура

Дату проведения «Оскара» перенесли

Дату проведения церемонии вручения премии «Оскар» перенесли на 25 апреля 2021 года.
Lenta.ru 14:45
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Шоу-бизнес

Уругвайская певица Наталия Орейро хочет стать гражданкой России

Москва, 15 июня 2020, 13:58 — REGNUM Популярная во всем мире уругвайская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России.
REGNUM 06:58
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
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Шоу-бизнес

Галкин показал цветущий сад Пугачевой в своем замке

Юморист Максим Галкин опубликовал видео, в котором впервые показал фанатам цветущий сад своего загородного дома.
Экономика сегодня 04:14
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Политика

Порошенко в суде назвал Януковича виновным в потере Украиной Крыма

Экс-президент Украины Петр Порошенко в ходе допроса в суде в рамках рассмотрения апелляции на приговор бывшему главе государства Виктору Януковичу по делу о госизмене заявил, что считает его ответственным за потерю Украиной Крыма.
РИА Новости 05:32
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Происшествия

Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15

В ходе поисковой операции было обнаружено тело пилота американского истребителя F-15, который упал в Северном море.
Газета.Ru 13:51
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Футбол

Николич попросил болельщиков поддержать «Локомотив»

Газета.Ru 13:29
Политика

Посол США в Москве возмущён приговором Уилану

Посол США в России Джон Салливан назвал приговор американцу Полу Уилану, обвиняемого в шпионаже, возмутительным.
Piter.tv 06:07
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
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Энергетика

Польша добилась от «Газпрома» возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

"Газпром" перечислит польской PGNiG $1,5 млрд до 1 июля 2020 года.
Утро.ru 07:54
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал о самоизоляции при второй волне коронавируса

Вторая волна коронавируса, которую прогнозируют в октябре-ноябре, может не предполагать введение ограничений, считает доктор Александр Мясников.
Взгляд.ру 13:43
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Происшествия

Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае

РИА Новости 09:17
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Общество

Генерал-полковник ВДВ потребовал у Киркорова извинений

«Не буди лихо, пока тихо», - порекомендовал генерал-полковник артисту и напомнил – «Десантника обидеть может каждый, не каждый успевает извиниться».
Невинномысский рабочий вчера в 06:41
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Энергетика

Brent подешевела до $37,4 за баррель

Июльские фьючерсы WTI торгуются 15 июня в районе $34,6 за баррель и тоже потеряли в стоимости уже 4,5%.
Известия 03:17
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Шоу-бизнес

Друг Андрея Норкина рассказал о жизни ведущего после смерти жены

Телеведущий Андрей Норкин всю жизнь любил только покойную жену Юлию, рассказал журналистам его друг Евгений Спицын.
iReactor вчера в 13:28
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Общество

С 1 июля у некоторых пенсионеров в России проиндексируют выплаты

Москва, 14 июня 2020, 08:29 — REGNUM Российским пенсионерам, которые являются попечителями или опекунами несовершеннолетних, с 1 июля начнут проводить индексацию пенсионных выплат.
REGNUM вчера в 01:29
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Теннис

Джокович обыграл Александра Зверева на выставочном турнире в Белграде

Первая ракетка мира серб Новак Джокович переиграл немца Александра Зверева, занимающего седьмое место в рейтинге ATP, на выставочном теннисном турнире в Белграде.
РИА Новости вчера в 11:51
Армия и оружие

ПВО Египта с угрозами вынудили развернуться российский военный самолет

Военные Египта предупредили борт, что готовы применить средства ПВО в случае, если самолет решится пересечь воздушное пространство страны.
Вечерний курьер 13 июня в 05:03
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Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
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Общество

В АТОР спрогнозировали отказ Европы открыть границы для россиян

Россия не попадет в число стран, для которых Евросоюз откроет границы с 1 июля, считают в отечественной Ассоциации туроператоров.
РИА Новости 13:12
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Политика

МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России

Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России.
РБК 14:52
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Происшествия

В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины

В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41
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