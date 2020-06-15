Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruИстребители России сопроводили бомбардировщики США

Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Известно, что нарушения государственной границы России не было зафиксировано.
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Истребители Су-27 поднимались на перехват американских бомбардировщиков и самолетов-разведчиков НАТО

Эхо Москвы15:31

Минобороны показало видео перехвата самолетов США над Балтийским морем

РБК14:29

Истребители Су-27 подняли для перехвата В-52H ВВС США над Балтикой

RT на русском11:44

РФ подняла истребители над Балтикой для сопровождения самолетов США и НАТО

Известия11:47

Российские истребители вылетели на перехват американских бомбардировщиков

Вести.Ru11:47

Появилось видео перехвата американских бомбардировщиков российскими Су-27

РИА Новости12:50

Истребители Су-27 были подняты для перехвата бомбардировщиков США над Балтикой

ТАСС11:29
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В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

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«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.
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Правительство России расширило меры поддержки безработных

Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
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Власти Дании раздадут жителям деньги на фоне COVID-19

Правительство Дании сообщило о создании комплексного плана по восстановлению экономики, которым предлагается помочь населению и малому бизнесу на фоне распространения коронавируса COVID-19.
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Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов

Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
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Создали первый в мире прототип трёхмерного бионического глаза

Как отмечают специалисты, по аналогии с настоящим, искусственный глаз имеет линзу для обеспечения фокусировки светового излучения и полусферическую сетчатку.
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В пресс-службе конкурса «Лидеры России» заявили, что направили запрос в Twitter о причинах блокировки официального аккаунта проекта.
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Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
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Политика

Из России высылают двух дипломатов Чехии

Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews 09:29
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В бухте на Колыме обнаружили загрязнение неизвестного происхождения

РБК 21:27
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Вести.Ru вчера в 01:05
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Происшествия

Во Франции начали расследование беспорядков с участием чеченцев

Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном в понедельник коммюнике МВД Франции.
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Политика

Иностранным гражданам позволено продлить сроки пребывания в РФ

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в период пандемии коронавируса.
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Впервые измерено время жизни нейтрона в космосе

Ученые впервые измерили продолжительность жизни нейтрона в космическом пространстве.
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Германия может спасти «Северный поток-2»

Власти Германии рассматривают возможность спасти газопровод "Северный поток-2" ценой обхода европейских законов, включая Газовую директиву.
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Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки

Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
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Продажи бюджетных автомобилей начались на российском рынке. Недорогие модели Chevrolet вернулись на российский рынок.
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Авиация Сирии уничтожила колонну террористов в провинции Идлиб

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В США запретили использовать гидроксихлорохин при коронавирусе

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Впервые в Россию прилетел военный транспортник ВВС Китая Y-20

Министерство обороны Китая отмечает, что это первый перелёт транспортного самолёта Y-20 из Китая в Москву.
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Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
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Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Новосибирская область улучшила показатели в рейтинге по СФО и теперь она опустилась на 5-е место, уступая Тыве, Хакасии, Красноярскому краю и Иркутской области: во всех этих регионах продолжается заметный прирост заболевших.
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«Рига» победила в первом матче под руководством Кононова

В первом официальном матче под руководством Кононова рижане выиграли у «Валмиеры» на старте чемпионата Латвии.
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