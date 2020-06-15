Армия и оружие
Lenta.ruИстребители России сопроводили бомбардировщики США
Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. Известно, что нарушения государственной границы России не было зафиксировано.
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Автоспорт
Ферстаппен может сесть за руль машины Квята
Матч ТВ 11:58
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва 10:00
Политика
МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым
«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.
Коммерсантъ 12:06
Общество
Правительство России расширило меры поддержки безработных
Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе.
Вечерний Мурманск 13 июня в 12:15
Экономика
Власти Дании раздадут жителям деньги на фоне COVID-19
Правительство Дании сообщило о создании комплексного плана по восстановлению экономики, которым предлагается помочь населению и малому бизнесу на фоне распространения коронавируса COVID-19.
РБК 17:04
Армия и оружие
Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов
Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС вчера в 18:05
Наука
Создали первый в мире прототип трёхмерного бионического глаза
Как отмечают специалисты, по аналогии с настоящим, искусственный глаз имеет линзу для обеспечения фокусировки светового излучения и полусферическую сетчатку.
Evo-rus.com 11:54
Игры
EA представила системные требования Star Wars: Squadrons
13 июня Electronic Arts анонсировала Star Wars: Squadrons — новую игру по лицензии «Звёздных войн».
Чемпионат 17:50
Политика
Twitter заблокировал аккаунт конкурса «Лидеры России»
В пресс-службе конкурса «Лидеры России» заявили, что направили запрос в Twitter о причинах блокировки официального аккаунта проекта.
BFM.ru 13:14
Шоу-бизнес
Шукшина возмутилась поведением родных погибшего в ДТП с Ефремовым
Мария Шукшина возмутилась поведением родственников погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Сергея Захарова.
VSE42.RU 06:27
Общество
С июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Неверов, в свою очередь, заявлял, что указанная категория граждан пенсионного возраста получала "заработную плату" в размере трех-четырех тысяч рублей, поэтому их относили к числу работающих пенсионеров — и выплаты не попадали под индексацию.
РИА Новости вчера в 06:51
Политика
Из России высылают двух дипломатов Чехии
Объявление двух представителей другого государства персонами нон грата стало ответом МИД на недружественные действия со стороны Праги и недавнюю высылку двух сотрудников МИД России в Чехии после "абсурдных и бездоказательных обвинений".
DixiNews 09:29
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Московский театр "Современник" прервал молчание, опубликовав коллективное обращение в связи со смертельным ДТП, устроенным актером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 18:37
Происшествия
Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США
Вести.Ru вчера в 01:05
Происшествия
Во Франции начали расследование беспорядков с участием чеченцев
Во Франции начали расследование, которое позволит установить обстоятельства, спровоцировавшие в Дижоне беспорядки с участием выходцев из Чечни, говорится в распространенном в понедельник коммюнике МВД Франции.
РИА Новости 15:32
Политика
Иностранным гражданам позволено продлить сроки пребывания в РФ
В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в период пандемии коронавируса.
REGNUM 03:55
Космос
Впервые измерено время жизни нейтрона в космосе
Ученые впервые измерили продолжительность жизни нейтрона в космическом пространстве.
Lenta.ru 13:12
Общество
Германия может спасти «Северный поток-2»
Власти Германии рассматривают возможность спасти газопровод "Северный поток-2" ценой обхода европейских законов, включая Газовую директиву.
Ruposters.ru 11:14
Здоровье
Московские врачи осмотрели полевой госпиталь ВВО в Чите
ТК Звезда вчера в 22:01
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Авто
Узбекские Chevrolet появились в России: цены известны
Продажи бюджетных автомобилей начались на российском рынке. Недорогие модели Chevrolet вернулись на российский рынок.
Quto.ru 05:27
Армия и оружие
Авиация Сирии уничтожила колонну террористов в провинции Идлиб
Известия вчера в 18:21
Общество
В США запретили использовать гидроксихлорохин при коронавирусе
Медицинский регулятор США (FDA) отозвал разрешение на применение препаратов хлорохин и гидроксихлорохин при лечении COVID-19.
BFM.ru 12:48
Армия и оружие
Впервые в Россию прилетел военный транспортник ВВС Китая Y-20
Министерство обороны Китая отмечает, что это первый перелёт транспортного самолёта Y-20 из Китая в Москву.
Военное обозрение 07:21
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование
Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник 05:45
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Здоровье
Новосибирская область улучшила позиции в рейтинге СФО
Новосибирская область улучшила показатели в рейтинге по СФО и теперь она опустилась на 5-е место, уступая Тыве, Хакасии, Красноярскому краю и Иркутской области: во всех этих регионах продолжается заметный прирост заболевших.
Континент Сибирь Online 07:09
Футбол
«Рига» победила в первом матче под руководством Кононова
В первом официальном матче под руководством Кононова рижане выиграли у «Валмиеры» на старте чемпионата Латвии.
Metaratings 17:36