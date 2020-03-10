Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruИстребители США сопроводили российские Ту-142 на Аляске

По данным ведомства, продолжительность полета составила около 12 часов. В Минобороны также сообщили, что на отдельных этапах маршрута, в районе Аляски, российские самолеты сопровождали американские истребители F-22 и F-18.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске

РБКвчера в 17:20

В США заявили о перехвате двух российских Ту-142 у берегов Аляски

Взгляд.рувчера в 14:49

Российские Ту-142 выполнили полет над нейтральными водами

РИА Новостивчера в 17:02

Минобороны РФ: полеты Ту-142 рядом с воздушным пространством США выполнялись по правилам

ТАССвчера в 16:58

Военные США рассказали о сопровождении российского Ту-142 у Аляски

РЕН ТВвчера в 16:22

В Минобороны рассказали о полёте Ту-142 над водами Чукотского моря

RT на русскомвчера в 17:07

Самолеты США и Канады перехватили российские Ту-142 у Аляски

Газета.Ruвчера в 14:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 01:59, Ашберн
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Игры

Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года

Разработчики официально подтвердили выход одного их лучших эксклюзивов для PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, на персональных компьютерах.
АБН вчера в 17:51
Происшествия

Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолёта в Австралии

RT на русском 00:59
Общество

Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку

REGNUM вчера в 21:59
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
РИА Новости 09 марта в 04:26
Общество

Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне

Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Газета.Ru вчера в 13:47
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Политика

Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Ведомости вчера в 23:04
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в среду на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате четыре человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 23:13
Финансы

Банк России начнет продажу валюты на внутреннем рынке

Банк России с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
Рифей-Пермь вчера в 04:07
Происшествия

Экс-депутату думы Екатеринбурга просят дать семь лет колонии

REGNUM 01:25
Политика

Депутат Карелин предложил провести досрочные выборы в Госдуму

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, наоборот, призвал не торопиться проводить выборы в Госдуму.
Город55.ру вчера в 06:49
Шоу-бизнес

Мясников прокомментировал уход Михалковой из «Уральских пельменей»

RuNews24.ru вчера в 02:04
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» 12 марта

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:23
Политика

Эрдоган попросил у НАТО дополнительную помощь в ситуации с Сирией

Эрдоган рассказал о "миграционных вызовах", с которыми столкнулась Анкара, и попросил у НАТО помощи в защите границы.
Деловое.ТВ 09 марта в 14:14
Общество

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:32
Культура

Огнетушитель в студию! – Леонид Якубович во вселенной Mortal Kombat в забавном ролике

На YouTube-канале animaction decks появился ролик «Леонид Якубович в игре Mortal Kombat (ЧАСТЬ 2)». В ролике знаменитый ведущий «Поля чудес» расправляется с узнаваемыми персонажами вселенной Mortal Kombat и комментирует происходящее.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
Экономика

Финансист оценил, как падение курса рубля отразится на россиянах

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков объяснил причины падения курса рубля и рассказал о последствиях для россиян.
Мойка78 09 марта в 22:27
Экономика

В России рассчитали индекс финансового стресса

Москва, 11 марта 2020, 04:39 — REGNUM Индекс финансового стресса для России, рассчитанный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, говорится в материалах агентства.
REGNUM вчера в 21:39
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова заговорила после скандала с рэпером Джиганом

Трое суток общественность не находила себе места, теряясь в догадках, что же происходит с моделью и детьми после того, как разразился скандал с участием мужа звезды Инстаграма рэпера Джигана.
Комсомольская правда вчера в 18:50
Наука

Витамин В12 оказался драйвером самоубийства раковых клеток

Витамин В12 оказался способен запускать «программу самоубийства» раковых клеток.
Росбалт вчера в 12:05
Общество

Россиян предупредили об опасности мытья рук

Мытье рук является одним из главных инструментов по борьбе с распространением вирусов, однако оно может нанести вред здоровью.
Lenta.ru 00:26
Происшествия

В Волгограде за взятки задержали помощника прокурора

Накануне, 10 марта, в Волгограде помощника прокурора Тракторозаводского района Волгограда задержали по подозрению в получении взятки, сообщила «Городским вестям» и. о. старшего помощника руководителя СУ СКР по области Юлия Лисеева.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Подписчики обсуждают фото Ирины Пеговой в мини-платье

На фотографии Ирина запечатлена в коротком расклешенном платье мятного цвета.
Kleo.ru вчера в 03:18
Технологии

Произошел сбой в работе Twitter

Пользователи сообщили о проблемах в работе сервиса Twitter, передает Downdetector.
Газета.Ru вчера в 21:46
Общество

В Турции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Турции заявили о первом случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.
RT на русском вчера в 19:04
Армия и оружие

ЛНР заявила о четырех обстрелах со стороны силовиков за сутки

Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 00:55
Футбол

ФК «Оренбург» сыграет сегодня перенесенный матч РПЛ с «Сочи»

Напомним, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов до зимней паузы тренировал «Оренбург», и предстоящий матч станет для него первым против бывшей команды.
Orenday.ru 01:10
Наука

Названы главные факторы смерти от коронавируса

К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Российская газета вчера в 16:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ту-142
Советский и российский дальний противолодочный самолёт. Изначально предназначался для обнаружения и уничтожения ПЛАРБ противника в районах патрулирования.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное