Армия и оружие
Lenta.ruИстребители США сопроводили российские Ту-142 на Аляске
По данным ведомства, продолжительность полета составила около 12 часов. В Минобороны также сообщили, что на отдельных этапах маршрута, в районе Аляски, российские самолеты сопровождали американские истребители F-22 и F-18.
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Москва, 11 марта 2020, 04:39 — REGNUM Индекс финансового стресса для России, рассчитанный Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, говорится в материалах агентства.
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Накануне, 10 марта, в Волгограде помощника прокурора Тракторозаводского района Волгограда задержали по подозрению в получении взятки, сообщила «Городским вестям» и. о. старшего помощника руководителя СУ СКР по области Юлия Лисеева.
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К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.