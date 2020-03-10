Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruИстребители США сопроводили российские Ту-142 на Аляске

По данным ведомства, продолжительность полета составила около 12 часов. В Минобороны также сообщили, что на отдельных этапах маршрута, в районе Аляски, российские самолеты сопровождали американские истребители F-22 и F-18.
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Американские истребители сопроводили российские Ту-142 на Аляске

РБКвчера в 17:20

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Газета.Ruвчера в 14:26
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В посольстве сообщили россиянам о новых правилах перемещения по Италии

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В столице Пакистана разбился самолет ВВС страны

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