Армия и оружие
Lenta.ruИстребители США сопроводили российские Ту-142 на Аляске
По данным ведомства, продолжительность полета составила около 12 часов. В Минобороны также сообщили, что на отдельных этапах маршрута, в районе Аляски, российские самолеты сопровождали американские истребители F-22 и F-18.
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Путин отметил, что просил тогдашнего коллегу "ни в коем случае не пытаться решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом", и Саакашвили пообещал этого "никогда не делать", но слов своих он так и не сдержал.
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В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
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В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева спикер Сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
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Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей
Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
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У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
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Некоторые из встреч пройдут без зрителей из-за эпидемии коронавируса, но это вряд ли помешает вылету «Реала» и «Ливерпуля» из плей-офф, и выходу в четвертьфинал «Манчестер Сити» и «Атлетико» .
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Ми-8 с вахтовиками на борту совершил экстренную посадку в Красноярске
Вертолет Ми-8 с 21 человеком на борту вернулся в Красноярск из-за технических проблем.
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В посольстве сообщили россиянам о новых правилах перемещения по Италии
Посольство России в Италии сообщило россиянам о новых правилах перемещения по стране с учетом мер, принятых итальянскими властями из-за эпидемии коронавируса.