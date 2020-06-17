Армия и оружие

РБКРБКИстребители США сопроводили российские Ту-95 над водами северных морей

В Минобороны добавили, что дальняя авиация ВКС регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. 10 июня российские бомбардировщики также совершили полет в северной части Тихого океана.
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