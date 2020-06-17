Армия и оружие
РБКИстребители США сопроводили российские Ту-95 над водами северных морей
В Минобороны добавили, что дальняя авиация ВКС регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. 10 июня российские бомбардировщики также совершили полет в северной части Тихого океана.
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Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
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Китай и Индия договорились снизить напряженность на границе
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Экономика
Россия вдвое увеличила вложения в гособлигации США
Российские вложения в американские государственные бумаги в апреле 2020 года выросли с $3,85 миллиардов до $6,85 миллиардов из-за краткосрочных облигаций, заявили в Министерстве финансов США, 15 июня сообщает пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 15 июня в 16:45
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Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
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Lenta.ru 15 июня в 22:54
Общество
ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь
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Газета.Ru 08:10
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США вводят новые санкции против Сирии
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона "Цезарь", под них также попадут президент САР Башар Асад и его жена, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 08:42
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
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На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Здоровье
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
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Общество
Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов
Подписанный документ касается более 450 устаревших актов, изданных в РСФСР и СССР, а также их отдельных положений.
Российская газета 02:39
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
Происшествия
ФСБ задержала в четырех регионах лидеров экстремистской организации
ФСБ России задержала лидеров и участников запрещенной в России международной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» в четырех регионах РФ, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service 07:08
Общество
В России за сутки выявили 7843 случая заражения коронавирусом
Россия по-прежнему занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов, где зафиксировано 2,1 миллиона заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, и Бразилии (там выявлено более 923 тысяч случаев).
РИА Новости 03:37
Футбол
Погребняк поблагодарил врачей, вылечивших его от коронавируса
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Матч ТВ 07:47
Общество
Для россиян вводится новое пособие в 3000 рублей
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Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
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Технологии
В Microsoft пообещали, что осенью Windows 10 получит улучшение
Новое обновление получит название Windows 10 20H2. Компания Microsoft сформировала стратегию обновлений операционной системы Windows 10.
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Украина открыла пешеходную границу с Россией
Правительство Украины приняло решение о частичном открытии пешеходных пунктов пропуска на границе с Россией и Белоруссией.
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
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Об уязвимости «умного дома» для кибератак предупредили в Роскачестве
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Сбербанк запустил новые медицинский сервис СберЗдоровье. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».
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Навальный предложил поднять ветеранам пенсии до 200 тысяч рублей
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