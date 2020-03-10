Армия и оружие
REGNUMИстребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски
Истребители США сопровождали два российских противолодочных самолёта Ту-142 в районе Аляски. Об этом сообщается 10 марта на странице Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.
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Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Происшествия
В Приамурье сотрудники УФСБ задержали офицера МВД
По подозрению в совершении преступления коррупционной направленности сотрудники УФСБ задержали помощника командира батальона ДПС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приамурья.
Экономика
«Власть — ты утомила»: реакция тюменского бизнесмена на обвал рубля
В понедельник россиян немного перетрусило: на мировых рынках резко подешевела нефть, что привело к обвалу рубля.
Кино
Критики рассказали о новом фэнтези от Disney «Мулан»
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Авто
Выездное заседание Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам прошло на Красцветмете
В Красноярске прошло выездное заседание комитета ТПП РФ по поддержке предпринимательства в сфере добычи, производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней под председательством генерального директора Красцветмета Михаила Дягилева.
Политика
Госдума одобрила поправки в конституцию
Госдума во втором — основном — чтении приняла законопроект о поправках к Конституции РФ.
Политика
В Москве подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина
Татьяна Усманова из «Открытой России», Мария Кузнецова из «Партии перемен» и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга против снятия ограничений для действующего президента участвовать в выборах главы государства, сообщает «Интерфакс».
Авто
Toyota Highlander сертифицировали в России
В свою очередь, в компании указали, что модель Toyota Highlander в скором времени поступит в продажу в России, однако на американском рынке паркетник доступен с осени 2019 года.
Политика
Шнуров в новом стихотворении назвал Путина «избранным монархом»
«Как верёвочке не виться, будешь избранным Монархом», — завершил стихотворение Шнуров.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Политика
Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы
Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
CNN: две авиакатастрофы обойдутся Boeing в не менее $18,7 млрд
Прямые и косвенные убытки аэрокосмической корпорации Boeing в результате последствий катастроф двух самолетов модели Boeing 737 MAX превысят $18,7 млрд.
Экономика
СП: Реализация проекта по культурному наследию в РФ отстает от сроков
Как сообщает ТАСС со ссылкой на отчет СП, реализация отстает от плановых сроков - были выявлены "факты недостижения целей и ожидаемых результатов" по контрактам, которые были заключены при реализации трех подпроектов.
Экономика
В АКРА предупредили о начале нового финансового кризиса
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало показали индекса финансового стресса в России ACRA FSI, который превысил пороговое значении.
Политика
Владимир Путин сможет остаться президентом до 2036 года
Рассмотрение президентских поправок в Конституцию во втором чтении обернулось во вторник неожиданным визитом в Госдуму самого Владимира Путина, который сообщил депутатам две новости: досрочных выборов в Госдуму не будет, а обнуление президентских сроков в связи с изменением Конституции вполне возможно.
Энергетика
Цены на нефть растут после обвала
Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Крыму
«По уточнённой информации, в результате ДТП пострадало девять человек, которые были доставлены в ближайшее лечебное учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
Шоу-бизнес
Появилось видео с Тимати без татуировок
Тимати на своей странице в Инстаграм выложил видео, на котором он без единой татуировки.
Происшествия
Мосгорсуд 26 марта рассмотрит жалобу на приговор Котову
Происшествия
В Подмосковье ограблен дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Общество
В Турции зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-19 зафиксирован в Турции.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Здоровье
Все школы Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин
Все школьники Липецкой области с 11 марта уйдут на двухнедельный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
Общество