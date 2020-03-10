Армия и оружие
REGNUMИстребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски
Истребители США сопровождали два российских противолодочных самолёта Ту-142 в районе Аляски. Об этом сообщается 10 марта на странице Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.
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Футбол
Уткин назвал Гончаренко «деревней»
Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказал мнение по поводу поступка главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко после игры в 1/4 финала Кубка России с московским «Спартаком».
Экономика
В четверг цены на авиабилеты за рубеж подорожают на 10 %
С 12 марта стоимость билетов будут рассчитывать исходя из курса 82 рубля за евро, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.«У пассажиров пока есть возможность приобрести авиабилеты на зарубежных направлениях по прежним ценам», - пояснил Горин изданию «Российская газета».
Космос
В ракетах «Протон-М» нашли дефекты
В двух ракетах «Протон-М», собранных в 2015-2016 годах, нашли дефекты.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Здоровье
Врач назвал вредным для здоровья частое мытье рук
Врач уточнил, что частое мытье рук повреждает кожу, поскольку таким действием обладают гели и мыла.
Здоровье
Выявлены новые симптомы коронавируса
Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Футбол
Гасперини: «Когда забиваешь так много голов, это всегда что-то из ряда вон выходящее»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Валенсией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:3) и выход команды в четвертьфинал.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
Энергетика
России предрекли победу в нефтяной войне
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности для того, чтобы пережить нестабильность на нефтяном рынке.
Общество
Глава ВОЗ назвал «реальной» угрозу пандемии коронавируса
Угроза перерастания эпидемии коронавируса в пандемию становится «реальной».
Общество
Число жертв коронавируса в Китае превысило 3100 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Китае за прошедшие сутки увеличилось на 40 человек, достигнув отметки в 80 735 инфицированных.
Шоу-бизнес
Нюша порадовала поклонников новым фото в купальнике
Молодая мама, певица Нюша долгое время приводила себя в форму с 2018 года, когда заметно поправилась после родов.
Общество
Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики
Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.
Технологии
МТС и Ericsson протестировали технологию 5G на частотах LTE
Оператор МТС и компания Ericsson провели тестирование сетей пятого поколения на существующей LTE-инфраструктуре.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Космос
Ученые нашли жизнь на Марсе
Энергетика
Цены на нефть пошли в рост после обвала
Ранее в Государственной думе прокомментировали резкое падение цен на нефть после развала сделки ОПЕК+.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
Политика
Появился текст Конституции со всеми изменениями
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Происшествия
Семилетняя девочка покалечилась на камчатской базе «Эдельвейс»
Следователи проводят проверку по факту инцидента на горнолыжной базе «Эдельвейс», где тяжелые травмы получила девочка 2012 года рождения, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.
Энергетика
СМИ: Белый дом может помочь энергокомпаниям США, пострадавшим от снижения цен
Администрация президента США Дональда Трампа может предоставить федеральную помощь компаниям, которые занимаются добычей нефти и газа и несут убытки из-за снижения цен на энергоносители, пишет Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
Киберспорт
Cyberpunk 2077 отправили на выдачу возрастного рейтинга
Руководитель CD Projekt RED Адам Бадовский объявил, что Cyberpunk 2077 отправили рейтинговым агентствам PEGI, ESRB и другим для получения возрастной квалификации.
Шоу-бизнес
Появилось видео с Тимати без татуировок
Тимати на своей странице в Инстаграм выложил видео, на котором он без единой татуировки.
Хоккей
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне НХЛ
Наука
Витамин В12 оказался драйвером самоубийства раковых клеток
Витамин В12 оказался способен запускать «программу самоубийства» раковых клеток.
Здоровье
Первые случаи коронавируса зафиксировали в Боливии
В Боливии зафиксированы первые случаи заболевания новым типом коронавируса COVID-2019. Об этом сообщается в Twitter минздрава страны.