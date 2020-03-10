Армия и оружие
REGNUMИстребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски
Истребители США сопровождали два российских противолодочных самолёта Ту-142 в районе Аляски. Об этом сообщается 10 марта на странице Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.
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Футбол
«Тоттенхэм» крупно проиграл «Лейпцигу» и вылетел из Лиги чемпионов
Лондонский "Тоттенхэм" прекратил выступления в Лиге чемпионов. Во втором матче 1/8 финала "шпоры" проиграли "Лейпцигу" 0:3.
Политика
Эксперты оценили поправку о снятии ограничения сроков президента РФ
Глава Политической экспертной группы Константин Калачев заявил «Известиям» во вторник, 10 марта, что поправка, предлагаемая для внесения в Конституцию России депутатом Валентиной Терешковой о снятии ограничений по числу президентских сроков, является логичной.
Футбол
«Челси» может купить защитника «Порту» Теллеса за 40 млн фунтов, если не выйдет подписать Чилуэлла (Goal.com)
Защитник «Порту» Алекс Теллес может продолжить карьеру в «Челси», сообщает Goal.com.
Футбол
Арбитр Федотов: Кверквелия не заслуживал удаления в матче с «Ахматом»
Футбольный арбитр Игорь Федотов выразил мнение, что защитник московского "Локомотива" Соломон Кверквелия не должен был получать красную карточку в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским "Ахматом" (1:0).
Политика
Суд по делу крушения рейса MH17 начался в Нидерландах
Суд по делу о крушении в июле 2014 года на юго-востоке Украины Boeing малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, начался в Нидерландах.
Общество
В США задержали россиянина по подозрению в торговле данными
ФБР арестовало россиянина, который может быть причастен к торговле краденой персональной информацией.
Финансы
На открытии торгов на Московской бирже обвалился рубль и акции
Курс евро был на уровне 81,89 рубля, что выше на 4,39 рубля уровня закрытия. К 10:15 за доллар давали 71,78 рубля.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Шоу-бизнес
Тимати предстал на видео в Instagram без татуировок
Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) выложил в Instagram видео, на котором у него полностью отсутствуют татуировки на теле.
Армия и оружие
Российские «Джигиты» установили на американские пикапы в Ираке
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Общество
Под запрет массовых мероприятий в Москве попадают пять матчей РПЛ
Пять встреч РПЛ попадают под действие указа мэра Москвы о запрете массовых мероприятий с аудиторией более 5000 тысяч человек до 10 апреля.
Финансы
Банк России начнет продажу валюты на внутреннем рынке
Банк России с 10 марта начинает упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса
Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
Армия и оружие
Командующий Вооруженными силами Польши заразился коронавирусом
Коронавирус обнаружен у командующего Вооруженными силами Польши генерала Ярослава Мики после поездки военачальника в Германии.
Авто
Автокомпании представили свои новинки вне легендарного автосалона
Женевский международный автосалон тоже не стал исключением, поэтому автопроизводителям пришлось показывать свои новинки в онлайн-режиме.
Экономика
Алекперов потерял больше всех из-за обвала цен на нефть
Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов во вторник, 10 марта, потерял больше остальных миллиардеров по всему миру.
Футбол
Тест Мбаппе на коронавирус показал отрицательный результат
По информации французских СМИ, тест показал отрицательный результат.
Шоу-бизнес
Рита Дакота отпраздновала день рождения с Владом Соколовским
Больше года назад певица Рита Дакота рассталась с Владом Соколовским, но это не помешало ей отпраздновать свое тридцатилетие в компании бывшего спутника жизни, с которым она осталась в добрых отношениях.
Футбол
Фанам «Валенсии» запретили приходить на стадион. Ок, они собрались рядом с «Местальей»
Не верится, что матч уже начался. Но фанаты просьбы не собираться проигнорировали: перед игрой у стадиона команду ждали тысячи болельщиков.
Спорт
Лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Президент Афганистана помиловал заключенных талибов
Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ о помиловании и освобождении заключенных членов радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Политика
«Народ скажет слово». Останется ли Путин у власти после 2024 года
Стоит напомнить, что согласно внесенным Путиным поправкам в Конституцию, количество президентских сроков ограничивается двумя, к тому же убирается слово "подряд", позволявшее принять участие в выборах после перерыва.
Шоу-бизнес
Появились фото дочери Анджелины Джоли после операции
Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Технологии
МТС и Ericsson протестировали технологию 5G на частотах LTE
Оператор МТС и компания Ericsson провели тестирование сетей пятого поколения на существующей LTE-инфраструктуре.
Здоровье
Лагерь для карантина по коронавирусу подготовили в Курской области
Глава комитета здравоохранения Курской области Елена Палферова на совещании сообщила, что в случае выявления коронавируса больные будут лечиться в инфекционной больнице им. Семашко.
Общество
Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики
Как сообщила компания, «Газпром» и китайская госкомпания CNPC условились проводить плановую профилактику газопровода дважды в год, весной и осенью, и сейчас завершают согласование точных сроков приостановки трубопровода.