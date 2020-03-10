Армия и оружие

REGNUMREGNUMИстребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски

Истребители США сопровождали два российских противолодочных самолёта Ту-142 в районе Аляски. Об этом сообщается 10 марта на странице Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.
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