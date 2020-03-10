Армия и оружие
REGNUMИстребители США сопровождали российские Ту-142 в районе Аляски
Истребители США сопровождали два российских противолодочных самолёта Ту-142 в районе Аляски. Об этом сообщается 10 марта на странице Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в Twitter.
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Экономика
Названы товары, которые первыми подорожают после обвала рубля
Жителей России ждёт повышение цен на многие товары в связи с падением рубля из-за обвала цен на нефть.
Общество
BBC: семья Назарбаева оспаривает арест своей недвижимости в Лондоне
Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн.
Здоровье
Все школы Липецкой области закрывают на карантин
Все школы в Липецкой области закрывают на двухнедельный карантин из-за коронавируса.
Хоккей
Хоккеист «Салавата Юлаева» Панин дисквалифицирован на 3 игры КХЛ
Капитан уфимского "Салавата Юлаева" Григорий Панин по итогам пятой игры серии плей-офф КХЛ с "Авангардом" дисквалифицирован на три матча, форвард омичей Денис Зернов – на один, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Политика
Госдума поддержала обнуление президентских сроков
Президент Владимир Путин ранее поддержал обнуление, но не одобрил идею снятия ограничения по президентским срокам в целом.
Хоккей
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне НХЛ
Футбол
«Аталанта» вышла в четвертьфинал ЛЧ, обыграв на выезде «Валенсию»
Итальянский футбольный клуб "Аталанта" обыграл на выезде испанскую "Валенсию" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Здоровье
Медики: коронавирус может стать хроническим заболеванием
Зафиксированные в Китае повторные случаи заболевания коронавирусом могут быть связаны с тем, что иммунная система человека просто не успевает приспособиться к мутациям вируса.
Шоу-бизнес
В Сети появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
Недавно Анджелина Джоли шокировала поклонников неожиданным признанием. Оказывается, две её дочери перенесли тяжелые операции.
Экономика
В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК
В Москве прокомментировали разрыв сделки с ОПЕК. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на чиновников, близких к Кремлю.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Энергетика
России предрекли победу в нефтяной войне
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская экономика обладает необходимым запасом прочности для того, чтобы пережить нестабильность на нефтяном рынке.
Происшествия
В Иркутске начали проверку после разгрома аптеки посетительницей
Происшествия
Дочь экс-голкипера «Зенита» Малафеева задержана за продажу наркотиков
16-летняя дочь бывшего голкипера санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева Ксения задержана в Санкт-Петербурге.
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Политика
Госдеп США перечислил российские вооружения для продления СНВ-3
Стало известно, какие российские вооружения хочет включить в продление Договора СНВ-3 между Россией и Соединенными Штатами Америки государственный департамент США.
Политика
Прокурор по делу MH17 на суде вспомнил цитату Солженицына
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе во время выступления на суде по делу о рейсе MH17, потерпевшем крушение в Донбассе в 2014 году, процитировал писателя Александра Солженицыина.
Общество
Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Названы виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами в среднем по стране по итогам 2019 года.
Авто
Падение рубля спровоцирует рост цен на недвижимость в России
Обвал рубля может спровоцировать кризис в строительной отрасли в России, который выльется в повышение цен на недвижимость и появление очередных долгостроев, сообщает ИА DEITA.
Хоккей
Панарин и Бучневич помогли «Рейнджерс» победить «Даллас» в матче НХЛ
"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде победил "Даллас" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Здоровье
Как вывести токсины из организма без диет и лекарств, рассказал врач
На самом деле здоровый организм сам прекрасно умеет выводить токсины. Необходимо ему только немного помощь.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Хоккей
«Сибирь» обыграла «Автомобилист» в матче Кубка Гагарина
Новосибирская "Сибирь" обыграла "Автомобилист" из Екатеринбурга в матче Кубка Гагарина.
Авто
Разработчик рассказал о новом бронеавтомобиле «ВПК-Урал»
Новый российский многоцелевой бронеавтомобиль "ВПК-Урал", который еще проходит предварительные испытания, впервые поставлен зарубежному заказчику, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данной техники "Военно-промышленная компания" (ООО "ВПК") Александр Красовицкий.
Кино
Вин Дизель рассказал о своей роли в фильме «Тор: Любовь и гром»
Происшествия
Выходца из России ранили при попытке ограбления в Мексике
Отмечается, что вооруженный преступник пытался ограбить выходца из России, который находился в такси.
Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Политика
Италия попросила у Китая помощи в борьбе с коронавирусом
Италия, ставшая главным очагом эпидемии COVID-2019 в Европе, попросила Китай оказать содействие в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.