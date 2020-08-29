Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Российская газета
Российская газета

Истребители Су-27 перехватили бомбардировщик ВВС США над Балтикой

Российские истребители Су-27 вылетали на перехват стратегического американского бомбардировщика B-52H. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России, полет осуществлялся 28 августа над нейтральными водами Балтийского моря.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Российские Су-27 перехватили американский стратегический бомбардировщик

РБК04:45
ТК Звезда

Два Су-27 поднимались в воздух над Балтийским морем для перехвата бомбардировщика В-52Н ВВС США

ТК Звезда02:22
ТАСС

Российские Су-27 перехватили американский бомбардировщик над Черным морем

ТАССвчера в 14:38
Известия

Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

Известия02:22
РИА Новости

Су-27 перехватили самолеты-разведчики и бомбардировщик у границ России

РИА Новостивчера в 15:01
RT на русском

Два Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

RT на русском02:31
Интерфакс

Су-27 «перехватил» самолет-разведчик США над Черным морем

Интерфаксвчера в 12:31

Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Веснавчера в 18:37
144

Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ru06:40
4

Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность, сообщает Генеральное консульство России в Анталье.
РИА Новостивчера в 05:59
49

В Харькове начался митинг в поддержку напавших на автобус

На митинг возле здания Киевского районного суда в Харькове собрались для поддержки напавших на автобус на трассе «Киев-Харьков» представители националистических организаций 29 августа, сообщает издание «Суспільне» («Общественное»).
ИА Красная Весна05:48