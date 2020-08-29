Истребители Су-27 перехватили бомбардировщик ВВС США над Балтикой
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Российские истребители Су-27 вылетали на перехват стратегического американского бомбардировщика B-52H. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России, полет осуществлялся 28 августа над нейтральными водами Балтийского моря.В источнике
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