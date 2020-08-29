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Российская газета
Российская газета

Истребители Су-27 перехватили бомбардировщик ВВС США над Балтикой

Российские истребители Су-27 вылетали на перехват стратегического американского бомбардировщика B-52H. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной России, полет осуществлялся 28 августа над нейтральными водами Балтийского моря.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Российские Су-27 перехватили американский стратегический бомбардировщик

РБК04:45
ТК Звезда

Два Су-27 поднимались в воздух над Балтийским морем для перехвата бомбардировщика В-52Н ВВС США

ТК Звезда02:22
ТАСС

Российские Су-27 перехватили американский бомбардировщик над Черным морем

ТАССвчера в 14:38
Известия

Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

Известия02:22
РИА Новости

Су-27 перехватили самолеты-разведчики и бомбардировщик у границ России

РИА Новостивчера в 15:01
RT на русском

Два Су-27 вылетали на перехват бомбардировщика ВВС США над Балтикой

RT на русском02:31
Интерфакс

Су-27 «перехватил» самолет-разведчик США над Черным морем

Интерфаксвчера в 12:31

Кабмин одобрил выделение средств на выплаты медработникам

Кабинет министров одобрил направление дополнительных средств на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим помощь гражданам с коронавирусной инфекцией и лицам из группы риска.
Российская газета04:44
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ГП направит в СК материалы по злоупотреблениям при сделке по БСК

«Материалы проверки по фактам злоупотреблений направлены в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти», — цитирует его Интерфакс.
RT на русскомвчера в 09:32
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Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность, сообщает Генеральное консульство России в Анталье.
РИА Новостивчера в 05:59
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У берегов Италии сгорела и затонула яхта с туристами из Казахстана

В Средиземном море у берегов Сардинии (остров в составе Италии) сгорела и затонула яхта, береговая охрана спасла с судна 17 человек — 8 туристов из Казахстана и 9 членов экипажа, сообщает Euronews.
Фергана27 августа в 03:02
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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