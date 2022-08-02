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Истребители Су-35 ВВС Китая отправились в Тайваньский пролив

Истребители Су-35 Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вылетели в сторону Тайваня и в настоящее время пересекают Тайваньский пролив, сообщают китайские CGNT
 и Global Times.
РБК
Военные самолеты приблизились к Тайваню на фоне возможного визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.
Lenta.ru
Также, по данным японского NHK, пять американских самолетов-заправщиков и восемь истребителей F-15 вылетели с авиабазы Канэда в префектуре Окинава в сторону Тайваня в районе 20:00 (11:00 мск).
РБК
Визит Пелоси на Тайвань обострил отношения между Китаем и США.
РБК

Подробнее о событии

В Китае сообщили о вылетевших в сторону Тайваня истребителях Су-35 на фоне визита Пелоси
РБК11:10
СМИ: ВВС Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив
ТАСС10:43
Истребители Су-35 ВВС Китая отправились в Тайваньский пролив
РИА Новости10:30
Китай поднял истребители и направил их в Тайваньский пролив
Взгляд.ру10:33
ВВС Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив на фоне визита Пелоси
Lenta.ru10:31
ВВС Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив
Московский Комсомолец10:33
ВВС Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив
Газета.Ru10:40

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