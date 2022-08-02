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Истребители Су-35 ВВС Китая отправились в Тайваньский пролив

Китайские Военно-воздушные силы направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив, передают СМИ Китая.
Взгляд.ру
На Тайване с минуты на минуту должен приземлиться самолет, на борту которого находится спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Московский Комсомолец
В аэропорту Тайбэя «Суньшань» уже собрались жители Тайваня, чтобы встречать американку, следующую на остров с визитом, который ей не разрешал Пекин, считающий Тайвань своей суверенной территорией.
Московский Комсомолец
Некоторое время назад японское ТВ сообщало, что ВВС США подняли в воздух 5 самолетов-заправщиков и 8 истребителей F-15 с военной базы на Окинаве.
Фонтанка.Ру

Подробнее о событии

В Китае сообщили о вылетевших в сторону Тайваня истребителях Су-35 на фоне визита Пелоси
РБК10:56
СМИ: ВВС Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив
ТАСС10:43
Истребители Су-35 ВВС Китая отправились в Тайваньский пролив
РИА Новости10:30
Китай поднял истребители и направил их в Тайваньский пролив
Взгляд.ру10:33
ВВС КНР направили в Тайваньский пролив истребители Су-35
ИА Красная Весна10:32
ВВС Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив на фоне визита Пелоси
Lenta.ru10:31
ВВС Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив
Московский Комсомолец10:33

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