РИА НовостиИстребители Су-35 ВВС Китая отправились в Тайваньский проливКитайские Военно-воздушные силы направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив, передают СМИ Китая.Взгляд.руНа Тайване с минуты на минуту должен приземлиться самолет, на борту которого находится спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси.Московский КомсомолецВ аэропорту Тайбэя «Суньшань» уже собрались жители Тайваня, чтобы встречать американку, следующую на остров с визитом, который ей не разрешал Пекин, считающий Тайвань своей суверенной территорией.Московский КомсомолецНекоторое время назад японское ТВ сообщало, что ВВС США подняли в воздух 5 самолетов-заправщиков и 8 истребителей F-15 с военной базы на Окинаве.Фонтанка.РуЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВКапитал страныРамблерLife.ruИзвестияНародные новостиPravda.RuПрофильАргументы и ФактыГазета.Ru7 новостейREGNUMDaily StormRT на русскомФАНВечерняя МоскваРосбалтКурьер. Среда. БердскАктуальные НовостиНТВРБКПодробнее о событииВ Китае сообщили о вылетевших в сторону Тайваня истребителях Су-35 на фоне визита ПелосиРБК10:56СМИ: ВВС Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский проливТАСС10:43Истребители Су-35 ВВС Китая отправились в Тайваньский проливРИА Новости10:30Китай поднял истребители и направил их в Тайваньский проливВзгляд.ру10:33ВВС КНР направили в Тайваньский пролив истребители Су-35ИА Красная Весна10:32ВВС Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив на фоне визита ПелосиLenta.ru10:31ВВС Китая направили истребители Су-35 в Тайваньский проливМосковский Комсомолец10:33Показать ещёОценить610Поделиться