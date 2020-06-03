Армия и оружие

RuNews24.ruRuNews24.ruИстребители ВВС Британии перехватили российский Ил-20 над Балтикой

Как сообщают британские Венно-воздушные силы, истребители, базирующиеся в Литве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства прибалтийских стран, во вторник, 2 июня, поднялись в недо над Балтикой, чтобы сопроводить российский самолет Ил-20.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

ВВС Британии заявили о «перехвате» Ил-20 над Балтийским морем

RT на русском17:33

В Британии заявили о перехвате российского самолета

Lenta.ru18:19

Британские истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтикой

РИА Новости18:15

ВВС Британии сообщили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем

Московский Комсомолец17:59

Британские ВВС сообщили о перехвате российских самолетов над Балтикой

РБК18:53

ВВС Британии сообщили о перехвате самолета РФ над Балтийским морем

РЕН ТВ17:09

ВВС Британии заявляют о перехвате российского самолета над Балтийским морем

ТАСС16:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 23:48, Ашберн
Финансы

Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

Порывай оценивает влияние на курс доллара от падения импорта и сокращения дивидендных выплат в 5 – 7 руб. Это сокращение продолжит оказывать поддерживающее влияние на рубль и в июне, говорит Донец.
РБК 01:00
18
Здоровье

Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками

Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы вчера в 03:31
178
Общество

В России в новых домах отменят мусоропроводы

Возможность отказа от мусоропроводов при проектировании многоквартирных домов рассмотрит Минстрой России.
Панорама Ростова-на-Дону 07:55
1K
Экономика

Югра вошла в тройку регионов-лидеров по экономическому развитию

Социально-экономическое положение в 2019 году по сравнению с предыдущим улучшилось в 69 регионах России, в лидерах по-прежнему остаются крупные финансовые и промышленные центры, а также регионы сырьевой направленности.
Российская газета вчера в 06:16
1
Хоккей

Каблуков и Карпов стали игроками магнитогорского «Металлурга»

Пресс-служба «Металлурга» объявила о том, что форварды Илья Каблуков и Максим Карпов стали игроками магнитогорского клуба.
ProstoProSport 16:44
1
Происшествия

В Норильске и на Таймыре введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов

Коммерсантъ вчера в 07:54
44
Шоу-бизнес

Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина

Новые Известия 08:24
898
Происшествия

Во время беспорядков в США погибли минимум 11 человек

Российская газета 22:41
76
Политика

Общественник резко раскритиковал Навального за оскорбление ветерана

Член Общественной Палаты Российской Федерации Илья Ремесло резко раскритиковал оппозиционера Алексея Навального за оскорбление ветерана Великой Отечественной войны.
РЕН ТВ 08:05
25
Авто

Бренд Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep

Официальную информацию о моторной гамме компания пока не предоставляет, но коллеги из Китая говорят, что Haval B06 получит 1,5- и 2,0-литровые турбированные «четвёрки», устанавливаемые на кроссоверы F7 и F7x, вдобавок гибридные модификации — умеренную и подключаемую.
Тарантас Ньюс вчера в 11:23
8
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 16:30
1,4K
Общество

В кораблях Маска нашли заимствование у России

Маск заявил, что раздельная доставка астронавтов и грузов является перспективой полетов в космос туристов.
Газета.Ru 21:31
202
Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
165
Политика

Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

У России есть четыре конкурентных преимуществам перед другими странами. Это кадры, наука, природные ресурсы и сила духа.
BFM.ru 23:15
443
Общество

Врач отметил снижение активности коронавируса

Коронавирус нового типа начинает терять свою активность. Об этом сообщил главный врач миланской клиники Сан-Раффаэле Альберто Зангрильо.
Народные новости вчера в 07:55
51
Происшествия

В Красноярске ищут шестилетнего мальчика

Красноярск, 3 июня 2020, 06:40 — REGNUM В Красноярском крае полиция и добровольцы ищут шестилетнего мальчика, пропавшего 2 июня.
REGNUM 23:40
4
Футбол

Романа Широкова назвали главным алкоголиком в современном футболе

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Бирхофф заявил, что Мюллер не вернется в сборную Германии. Это решение главного тренера сборной Йоахима Лёва.
ГЛАС.RU 23:05
Общество

Названы сроки возобновления полетов за рубеж

О возможном открытии авиасообщения за рубеж летом говорил и министр транспорта Евгений Дитрих.
MOS.news 10:40
261
Общество

Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены

Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 14:15
208
Культура

Башмет высказался против шахматной рассадки на концертах

21 мая глава Минкультуры России Ольга Любимова рассказала, что после открытия театров после пандемии зрители будут занимать места в зале в шахматном порядке.
Известия вчера в 11:12
Экономика

Расходы россиян на ЖКХ снизились

Расходы россиян на услуги ЖКХ за апрель 2020 года снизились в годовом выражении на 14 процентов.
Lenta.ru 22:11
2
Армия и оружие

Подавлявшую беспорядки в Детройте дивизию перебрасывают в Вашингтон

Стало известно о переброске военнослужащих несколько соединений на расположенную неподалеку от Вашингтона авиационную базу Эндрюс военно-транспортными самолетами С-130J Super Hercules и C-17 Globemaster III.
Российская газета 07:32
Здоровье

Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача

Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
Четвертая Власть 12:50
15
Футбол

Защитник «Зенита» вошел в топ-50 самых грубых игроков АПЛ в истории

Британское издание FourFourTwo на своем официальном сайте опубликовало рейтинг из 50 самых грубых футболистов в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 23:34
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Чувашии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт в Чувашии, сообщается на сайте СК региона.
Газета.Ru 10:53
323
Авто

Kia объявила российские цены на новый кросс Kia XCeed

1 июня на российском рынке стартовали продажи нового небольшого кросс-купе Kia XCeed.
Новые автомобили вчера в 10:47
100
Космос

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

МордовМедиа вчера в 14:09
578
Общество

Омичку лишили родительских прав, чтобы отказать в «путинской» выплате на ребёнка

«Наличие сведений о лишении родительских прав заявителя, отсутствует гражданство Российской Федерации у заявителя и (или) ребёнка, заявитель не относится к кругу имеющих право на выплату лиц, заявитель и (или) ребёнок проживает за границей», — так ПФР сформулировал причины отказа.
Om1.ru 11:28
Экономика

Совфед поддержал освобождение МСП от ряда налогов на время пандемии

Interfax-Russia.ru - Совет Федерации во вторник одобрил закон о налоговых льготах для ряда компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), деятельность которых входит в перечень пострадавших от пандемии отраслей.
Интерфакс - Россия 04:43
Здоровье

Врач израильской клиники счел бессмысленным ношение масок на улице

Ношение маски на улице не причиняет вреда здоровью, однако бессмысленно и дискомфортно.
Lenta.ru 21:09
38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное