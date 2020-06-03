Армия и оружие

RuNews24.ruRuNews24.ruИстребители ВВС Британии перехватили российский Ил-20 над Балтикой

Как сообщают британские Венно-воздушные силы, истребители, базирующиеся в Литве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства прибалтийских стран, во вторник, 2 июня, поднялись в недо над Балтикой, чтобы сопроводить российский самолет Ил-20.
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Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель

Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
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ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию

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Группа спасателей вылетела в Норильск для ликвидации разлива топлива

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Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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