Армия и оружие
RuNews24.ruИстребители ВВС Британии перехватили российский Ил-20 над Балтикой
Как сообщают британские Венно-воздушные силы, истребители, базирующиеся в Литве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства прибалтийских стран, во вторник, 2 июня, поднялись в недо над Балтикой, чтобы сопроводить российский самолет Ил-20.
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ВВС Британии сообщили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем
Московский Комсомолецвчера в 17:59
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 02:52, Ашберн
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США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая.
РБК вчера в 23:35
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
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В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
Авто
Renault назвал цены и комплектации нового Kaptur
Обновленный Renault Kaptur в лимитированной версии Edition One (включает все доступные для модели опции), как и прежде, доступен за 1 440 000 рублей с передним приводом и за 1 515 000 рублей – с полным.
Автоновости дня 01 июня в 10:43
Политика
Сданный Путину госпиталь Минобороны в Улан-Удэ оказался недостроенным
По факту госпиталь оказался абсолютно не достроенным, — написал в фейсбуке Цыренов.
Тайга.инфо вчера в 08:53
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Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру вчера в 08:41
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В проекте Общенационального плана действий по восстановлению занятости и доходов населения, росту экономики и долгосрочным структурным изменениям указано, что данные меры должны привести к повышению реальных доходов населения, пишет РБК.
Live24 вчера в 01:22
Наука
Определен регион с самым чистым воздухом на планете
Anonsens вчера в 20:15
Политика
ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, который понес значительный ущерб из-за перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.
РИА Новости 01:25
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Исследования самарских ученых помогут снизить стоимость авиатоплива
Ученые Самарского университета совместно с коллегами из Лундского университета (Швеция) предложили использовать в качестве авиационного топлива смеси керосина и этанола, получаемого из возобновляемых источников.
Самара-ГИС вчера в 05:29
Здоровье
Встреча с Владимиром Путиным положительно сказалась на политических акциях Александра Никитина
Эксперты «ПолитБрокер» вновь отметили рост политических акций Александра Никитина по состоянию на утро 3 июня.
РИА ТОП68 01:46
Общество
Юрист назвал «самое страшное наказание» для Собянина
Напомним, в правительстве поручили ряду министерств и юристам-экспертам проверить принятые в ходе пандемии нормативно-правовые акты, в том числе указы столичного мэра Сергея Собянина.
Царьград 02:34
Происшествия
Администрацией Славгорода временно руководит ранее судимый экс-наркоконтролер
Вместо арестованного по обвинению в получении взятки главы Славгорода Сергея Горбунова временно исполняет обязанности первого заместителя и фактически руководит мэрией Дмитрий Петраков.
Толк вчера в 23:04
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Увеличение доли текущих счетов в пассивах в 2020 году управляющий директор НКР Станислав Волков объясняет тем, что значительная доля средств просто остается на карточных счетах зарплатных клиентов и не идет в срочные вклады.
РБК 01:00
Футбол
Полузащитник ЦСКА Ахметов перенесёт операцию
Ранее Ираклий Гегечкори, агент Ахметова, заявил, что хавбек улетел в Германию, чтобы пройти плановое обследование в связи с травмой плеча, полученной в матче с «Зенитом».
Чемпионат вчера в 05:13
Армия и оружие
АР сообщило о пролете авиации над Вашингтоном по приказу Трампа
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о пролете военной техники над американской столицей в понедельник вечером в качестве "демонстрации силы" на фоне протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на двух неназванных представителей Пентагона.
РИА Новости 02:13
Политика
Китай запретил импорт сельскохозяйственной продукции из США
Отмечается, что Пекин может расширить список санкционной сельскохозяйственной продукции, если США примут эти меры.
Суть событий вчера в 14:29
Общество
Россиян предупредили о содержании токсинов в овощах и фруктах
В Роскачестве проверили овощи и фрукты на наличие токсинов, которые могут попасть в человеческий организм. Об итогах проверки сообщил ТАСС.
Газета.Ru 01:35
Футбол
В Испании рассматривают возможность возвращения фанатов на стадионы
Минздрав Испании рассматривает возможность возвращения болельщиков на футбольные стадионы после возобновления сезона, заявил координатор по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Фернандо Симон, чьи слова приводит Рейтер.
РИА Новости вчера в 18:19
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса
Россию в 2020 – 2021 годах может покинуть около 10 – 15 тыс. IT-специалистов.
Коммерсантъ 00:20
Здоровье
В Челябинской области нашли ещё 140 носителей коронавируса
Челябинск, 31 мая 2020, 11:08 — REGNUM В Челябинской области выявлено ещё 140 носителей коронавируса.
REGNUM 31 мая в 04:08
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Политика
ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию
Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости вчера в 13:44
Происшествия
Архиерей сообщил об убийстве священника в Ярославле
РИА Новости вчера в 16:59
Общество
Власти Нью-Йорка ввели комендантский час
Коммерсантъ 01 июня в 18:18
Происшествия
Группа спасателей вылетела в Норильск для ликвидации разлива топлива
Отряд краевого учреждения «Спасатель» вылетел из Красноярска в Норильск для помощи в ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3.
Известия 01:04
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели в ряде американских штатов массовых протестов и беспорядков после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ТАСС вчера в 16:02