Армия и оружие
RuNews24.ruИстребители ВВС Британии перехватили российский Ил-20 над Балтикой
Как сообщают британские Венно-воздушные силы, истребители, базирующиеся в Литве в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства прибалтийских стран, во вторник, 2 июня, поднялись в недо над Балтикой, чтобы сопроводить российский самолет Ил-20.
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ВВС Британии сообщили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем
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Обсуждение украинскими политиками вопроса o поставках воды в Крым является концом "национальной идеи" об освобождении полуострова, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.
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Inc-news.ru вчера в 03:48