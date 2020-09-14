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РИА Новости

Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Четыре российских истребителя перехватили три бомбардировщика B-52 США над Черным морем

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - сообщили в НЦУО, добавив, что после удаления американских самолетов от госграницы РФ истребители вернулись на аэродромы базирования.
ТАССвчера в 13:23
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RT на русском

Перехват американских бомбардировщиков над Чёрным морем — видео

RT на русском03:48
РЕН ТВ

Российские истребители сопроводили американские B-52 над Черным морем

РЕН ТВ00:45
ТАСС

Четыре российских истребителя перехватили три бомбардировщика B-52 США над Черным морем

ТАССвчера в 13:23
Интерфакс

Российские истребители поднимались на «перехват» бомбардировщиков США

Интерфаксвчера в 13:43
РИА Новости

Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

РИА Новостивчера в 13:35
Комсомольская правда

Видео перехвата российскими истребителями бомбардировщиков В-52Н США появилось в сети

Комсомольская правдавчера в 15:43
Lenta.ru

Перехват российскими истребителями бомбардировщиков США показали на видео

Lenta.ruвчера в 15:22

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Известия00:22
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Омский врач указал на расхождение данных в деле Навального

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Вечерний курьервчера в 08:10
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На Украине разгерметизировался газопровод с российским газом

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Ведомости02:36
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Реальное времявчера в 16:43
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Российское колесное самоходное оружие нового поколения «Мальва» способно поражать тактические средства ядерного нападения противника, о чем сообщается в материалах Центрального научно-исследовательского института «Буревестник».
Военное дело03:24
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Ведомостивчера в 12:42
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