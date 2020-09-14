Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем
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В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.В источнике
С чего всё началось
Четыре российских истребителя перехватили три бомбардировщика B-52 США над Черным морем
"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - сообщили в НЦУО, добавив, что после удаления американских самолетов от госграницы РФ истребители вернулись на аэродромы базирования.
ТАССвчера в 13:23
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Видео перехвата российскими истребителями бомбардировщиков В-52Н США появилось в сети
Комсомольская правдавчера в 15:43