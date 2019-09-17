Армия и оружие
ИзвестияИстребители пяти стран сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
Уточняется, что B-52H пролетел вдоль Курильских островов и вблизи Камчатки. Для обеспечения длительности полета его сопровождал самолет-заправщик ВВС США KC-135. 9 августа стало известно, что за неделю у российских границ провели разведку 17 иностранных летательных аппаратов.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 16:12, Вашингтон
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