Армия и оружие

ИзвестияИзвестияИстребители пяти стран сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

Уточняется, что B-52H пролетел вдоль Курильских островов и вблизи Камчатки. Для обеспечения длительности полета его сопровождал самолет-заправщик ВВС США KC-135. 9 августа стало известно, что за неделю у российских границ провели разведку 17 иностранных летательных аппаратов.
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Два Ту-160 в ходе полета над Балтийским морем сопровождали истребители пяти стран

ТАСС13:16

Минобороны РФ опубликовало видео полета Ту-160 над Балтикой

ТК Звезда13:42

Опубликовано видео полета российских Ту-160 в сопровождении самолетов НАТО

РИА Новости14:15

Два Ту-160 ВКС России выполнили плановый полёт над Балтикой

RT на русском15:50

Минобороны сообщило о плановом полете двух ТУ-160 над Балтикой

РБК13:21

Видео: российские Ту-160 поднимаются в небо

РЕН ТВ14:29

Видео полета российских Ту-160 над Балтикой появилось в Сети

Газета.Ru14:26
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