Футбол
ЧемпионатИталия — Армения: прямая онлайн-трансляция начнётся 18 ноября в 22:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Stadio Renzo Barbera
Чиро Иммобиле
|8′
Николо Дзаньоло
|9′
Николо Барелла
|29′
Чиро Иммобиле
|34′
|35′
Вараздат Ароян
Николо Барелла
Риккардо Орсолини
|46′
|60′
Артак Григорян
Артем Симонян
Николо Дзаньоло
|64′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
|69′
|69′
Айк Ишханян
Артур Саркисов
Алессио Романьоли
|70′
Жоржиньо
|75′
Сальваторе Сиригу
Алекс Мерет
|77′
Риккардо Орсолини
|78′
|79′
Эдгар Бабаян
Федерико Кьеза
|81′
|82′
Артак Едигарян
Петрос Аветисян
Италия
Расстановка 4‑3‑3
12
Мерет
2
ди Лоренцо
5
Иццо
13
Романьоли
3
Бираги
6
Тонали
8
Жоржиньо
23
Орсолини
11
Дзаньоло
2 ×
17
Иммобиле
2 ×
14
Кьеза
16
Айрапетян
19
Амбарцумян
3
Ароян
2
Чалышир
11
Саркисов
13
Овганисян
9
Бабаян
23
Симонян
7
Аветисян
8
Барсегян
20
Карапетян
Армения
Расстановка 5‑4‑1
Сегодня, 18 ноября, состоится матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года Италия — Армения. Встреча пройдёт на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Армения.
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Италия — Армения. Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч отбора Евро-2020 18 ноября 2019 года
LiveSport.ruвчера в 02:45
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