Футбол

ЧемпионатЧемпионатИталия — Армения: прямая онлайн-трансляция начнётся 18 ноября в 22:45

Италия — Армения
9 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Stadio Renzo Barbera
Чиро Иммобиле
8′
Николо Дзаньоло
9′
Николо Барелла
29′
Чиро Иммобиле
34′
35′
Вараздат Ароян
Николо Барелла
Риккардо Орсолини
46′
60′
Артак Григорян
Артем Симонян
Николо Дзаньоло
64′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
69′
69′
Айк Ишханян
Артур Саркисов
Алессио Романьоли
70′
Жоржиньо
75′
Сальваторе Сиригу
Алекс Мерет
77′
Риккардо Орсолини
78′
79′
Эдгар Бабаян
Федерико Кьеза
81′
82′
Артак Едигарян
Петрос Аветисян
Сегодня, 18 ноября, состоится матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года Италия — Армения. Встреча пройдёт на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Армения.
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Италия — Армения: прямая онлайн-трансляция начнётся 18 ноября в 22:45

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