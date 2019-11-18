Сегодня, 18 ноября, состоится матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года Италия — Армения. Встреча пройдёт на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Армения.

Политика Нетаньяху обсудил с Трампом поселения на берегу Иордана Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил с президентом США Дональдом Трампом по телефону и обсудил с ним израильские поселения на Западном берегу реки Иордан.

Экономика Преемник Путина затаился в органах госнадзора – Делягин «По сути, Минфин и в целом либеральное правительство Медведева слепо и агрессивно наращивают фискальное давление на Россию, пользуясь для этого любым предлогом, – вероятно, стараясь просто раздавить нас и наши жизни, как скорлупу ореха», - констатировал экономист.

Футбол Италия — Армения 9:1 Сборная Италии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J разгромила команду Армении со счётом 9:1. Встреча состоялась в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера».

Происшествия ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

Политика Франция и Британия отказались от договора по СНВ с Россией и США Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Франция и Британия не хотят заключать договор в сфере стратегических наступательных вооружений с Россией и США.

Интернет «Ростелеком» назвал основные киберриски для промышленности Три четверти, или 72% уязвимостей, найденных в программном обеспечении, которое используется в промышленности, могут парализовать работу предприятия, следует из отчета компании «Ростелеком-Солар» (есть у РБК).

Авто Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4 Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).

Происшествия Главу УВД на московском метро отправили в отставку Руководитель УВД на Московском метрополитене генерал-майор Николай Савченко уволен после стрельбы на станции «Рязанский проспект», которую полицейский Алексей Смирнов открыл по своим коллегам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в понедельник, 18 ноября.

Политика Рассекречены документы компартии Китая о лагерях для мусульман В содержании раскрытых документов есть секретные личные указания генсека Си Цзиньпина (на 96 страницах) и Чэнь Цюаньго, занимающего пост первого секретаря КПК в СУАР.

Общество На портале госуслуг появится «Единое цифровое окно» Постановление определяет, что на портале госуслуг появится ряд новых сервисов, которые позволят гражданам и организациям подавать заявления и жалобы в федеральные органы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации.

Здоровье В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).

Политика Украина отвергла новые предложения «Газпрома» о контрактах 18 ноября сообщалось, что «Газпром» направил в «Нафтогаз Украины» предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.