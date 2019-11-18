Футбол

Sport24.ruSport24.ruИталия — Армения: прогноз Георгия Черданцева на отборочный матч Евро-2020

Италия — Армения
9 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Stadio Renzo Barbera
Чиро Иммобиле
8′
Николо Дзаньоло
9′
Николо Барелла
29′
Чиро Иммобиле
34′
35′
Вараздат Ароян
Николо Барелла
Риккардо Орсолини
46′
60′
Артак Григорян
Артем Симонян
Николо Дзаньоло
64′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
69′
69′
Айк Ишханян
Артур Саркисов
Алессио Романьоли
70′
Жоржиньо
75′
Сальваторе Сиригу
Алекс Мерет
77′
Риккардо Орсолини
78′
79′
Эдгар Бабаян
Федерико Кьеза
81′
82′
Артак Едигарян
Петрос Аветисян
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на отборочный матч Евро-2020 между сборными Италии и Армении.
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