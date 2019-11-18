Сегодня, 18 ноября, состоится матч 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года Италия — Армения. Встреча пройдёт на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо, стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Италия — Армения.

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Космос Украина хочет построить лунный город Украинское космическое предприятие КБ «Южное» презентовало проект космических аппаратов, предназначенных для поиска полезных ископаемых.

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