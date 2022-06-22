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Италия арестовала имущество подпавших под санкции ЕС россиян на 1,7 млрд евро

Сотрудники итальянской Финансовой гвардии с февраля по май арестовали различное имущество попавших под санкции россиян на сумму 1,7 млрд евро, сообщает газета Il Sole 24 Ore.
Ведомости
Как заявили в ведомстве, в феврале Финансовая гвардия начала целенаправленные экономические и имущественные проверки в отношении физических и юридических лиц, перечисленных в списках ограничительных мер, введенных Евросоюзом.
ТВ Центр
Всего проверки были проведены в отношении более 1,1 тыс. лиц.
ТАСС
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.
РИА Новости

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Италия арестовала имущество подпавших под санкции ЕС россиян на 1,7 млрд евро
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