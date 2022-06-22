Как заявили в ведомстве, в феврале Финансовая гвардия начала целенаправленные экономические и имущественные проверки в отношении физических и юридических лиц, перечисленных в списках ограничительных мер, введенных Евросоюзом.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.
Двадцать первого июня в результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода "Океан", — отметили в ведомстве.