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Италия арестовала яхту российского миллиардера Мельниченко стоимостью 530 миллионов евро

Яхта "A" водоизмещением почти 13 тысяч тонн считается крупнейшим мотосейлером в мире.
РИА Новости
Судно спроектировано французским промышленным дизайнером Филиппом Старком.
РИА Новости
В начале марта РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) подсчитало, что Мельниченко занимает шестое место в списке российских миллиардеров.
РИА Новости
Десятого марта СУЭК сообщила, что попавший в санкционный список ЕС Андрей Мельниченко вышел из совета директоров угольной компании.
ПРАЙМ

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В Италии арестовали яхту миллиардера Андрея Мельниченко
News.ru20:56
Италия арестовала яхту российского миллиардера Мельниченко стоимостью 530 миллионов евро
РИА Новости19:49
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В Италии арестовали яхту российского миллиардера Мельниченко
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Источник: в Италии арестована яхта российского миллиардера Мельниченко стоимостью €530 млн
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Италия арестовала яхту миллиардера Мельниченко
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