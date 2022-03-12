"Если нет времени на приготовление еды или человек пребывает в сверхзанятом режиме, то в качестве перекуса рекомендуется использовать кисломолочные продукты, натуральные белые сорта сыра, свежие орехи, сезонные фрукты и ягоды, а также различные овощи", - сказала Варданян.