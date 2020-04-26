Иностранные туристы не смогут посетить Италию в 2020 году. Страна закрыла свои границы до конца года, объявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.

Италия будет закрыта для иностранных туристов до конца года

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