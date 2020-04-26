Общество
Вести.RuИталия будет закрыта для иностранных туристов до конца года
Иностранные туристы не смогут посетить Италию в 2020 году. Страна закрыла свои границы до конца года, объявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.
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Армия и оружие
Флот США получит истребитель, созданный специально для него
Pravda.Ru 23 апреля в 17:53
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 24 апреля в 11:52
Политика
Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу
Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
Единоборства
Майк Тайсон планирует вернуться на ринг
PPE / face to face / Globallookpress Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон намерен провести несколько поединков.
РЕН ТВ вчера в 07:47
Общество
В Москве 128 пациентов вылечились от коронавируса
В Москве выздоровели еще 128 пациентов после прохождения лечения от коронавируса.
Lenta.ru 03:44
Общество
В России зафиксирован 6361 новый случай коронавируса
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах.
Эхо Москвы 05:02
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно возвращается в Находку
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое способно завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", вновь сменило курс, анонсировав возвращение в порт Находки, свидетельствуют данные Myshiptracking.
Газета.Ru 04:26
Общество
В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова
Российская газета 05:23
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о брачном контракте с Аллой Пугачевой
По словам Максима Галкина, вопрос о брачном контракте не стоял потому, что они с Аллой Пугачевой проверили свои отношения временем и доверяют друг другу.
Слово и Дело 01:59
Футбол
Агент Орещук: российские футболисты зарабатывают непомерно много
Футбольный агент Роман Орещук посетовал, что российские игроки зарабатывают слишком большие деньги.
RT на русском 04:18
Экономика
Компании ЖКХ предложили правительству создать фонд плохих долгов
Фонд (специализированный финансовый институт) будет выкупать y управляющих компаний, энергосбытовых и ресурсоснабжающих организаций долги потребителей – не только населения, но и бюджетных предприятий и компаний из пострадавших отраслей, предлагают авторы письма.
Ведомости 24 апреля в 12:41
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Здоровье
Глава Минздрава Ростовской области попала в реанимацию
Rostov gazeta вчера в 12:54
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Общество
Умер итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза
На 80-м году жизни скончался известный итальянский журналист и общественный деятель Джульетто Кьеза.
Газета.Ru 05:37
Здоровье
В Крыму больницу закрыли на карантин из-за лифтера с коронавирусом
Больницу в Крыму закрыли на карантин после выявления у лифтера коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.
Газета.Ru 04:14
Авто
Найден поддержанный автомобиль, не теряющий в цене 50 лет
Журналисты провели мониторинг цен на классический Porsche 911 первого поколения и оказалось, что данная модель практически не обесценилась за 50 лет.
32CARS.ru 03:51
Происшествия
Мужчина в маске выстрелил в охранника в супермаркете Благовещенска
Уточняется, что в один из магазинов города зашел мужчина в темной одежде и темной маске и несколько раз выстрелил в охранника.
РЕН ТВ 03:45
Здоровье
Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России
Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
Происшествия
Китайца в России оштрафовали за шашлыки на балконе
Прибывшие на место специалисты обнаружили китайца, который вместе с гостями развел огонь в мангале. Его оштрафовали на две тысячи рублей.
Lenta.ru 05:35
Политика
Путин подписал закон о переносе окончания Второй мировой
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября.
Вести Подмосковья 24 апреля в 05:55
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Кино
10-летняя российская актриса Марта Тимофеева снимется в Голливуде
iReactor 24 апреля в 09:55
Общество
В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639
В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639.
Московский Комсомолец Калуга 03:34
Экономика
«Пришло официальное письмо: раз я был зарегистрирован самозанятым в налоговой, мне отказано в пособии»
Житель Сергиева Посада Николай рассказал, что обратился в центр занятости, чтобы получить статус безработного для пособия, но получил отказ — официально из-за того, что зарегистрирован в налоговой как самозанятый.
BFM.ru 24 апреля в 12:01
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Происшествия
Полиция нашла и вернула на лечение пациента с коронавирусом
Полицейские нашли сбежавшего из инфекционной больницы пациента с коронавирусом в Амурской области.
News.ru 01:13