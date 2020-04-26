Власти Италии намерены в мае открыть музеи и достопримечательности страны, которые были закрыты с 8 марта. По словам Франческини, открыться смогут музеи и археологические памятники, которые будут соответствовать требованиям безопасности. Среди них он назвал Колизей и Помпеи.

Италия закроет границы для туристов до конца года

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