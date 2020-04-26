Общество

Агентство ТелеграфАгентство ТелеграфИталия закроет границы для туристов до конца года

Власти Италии намерены в мае открыть музеи и достопримечательности страны, которые были закрыты с 8 марта. По словам Франческини, открыться смогут музеи и археологические памятники, которые будут соответствовать требованиям безопасности. Среди них он назвал Колизей и Помпеи.
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Власти Италии допустили закрытие границ для туристов до конца года

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Отпуска в Италии не будет: страна останется закрытой для иностранных туристов до конца года

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