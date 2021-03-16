Власти Италии и Франции готовы возобновить в прививочных кампаниях своих стран применение вакцины от коронавируса, созданной британско-шведской компанией AstraZeneca, сообщается на сайте итальянского правительства.

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С чего всё началось Власти Италии и Франции готовы возобновить в прививочных кампаниях своих стран применение вакцины от коронавируса, созданной британско-шведской компанией AstraZeneca, сообщается на сайте итальянского правительства. РБК вчера в 16:03