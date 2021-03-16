Италия и Франция заявили о готовности возобновить вакцинацию AstraZeneca
Власти Италии и Франции готовы возобновить в прививочных кампаниях своих стран применение вакцины от коронавируса, созданной британско-шведской компанией AstraZeneca, сообщается на сайте итальянского правительства.В источнике
С чего всё началось
Власти Италии и Франции готовы возобновить в прививочных кампаниях своих стран применение вакцины от коронавируса, созданной британско-шведской компанией AstraZeneca, сообщается
на сайте итальянского правительства.
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Московский Комсомолецвчера в 14:55