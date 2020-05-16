Общество

Эхо МосквыЭхо МосквыИталия может открыть свои границы с 3 июня

В марте Италия стала первой европейской страной, которая ввела общенациональный карантин. В начале мая Рим начал ослаблять ограничения, разрешив фабрикам и паркам вновь открыться.
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Италия снимет ограничения на поездки по Евросоюзу с 3 июня

РИА Новости10:19

Власти Италии планируют снять ограничения на въезд и выезд из страны

Газета Metro05:19

Италия откроет границы 3 июня

Вести.Ruвчера в 22:00

Что случилось этой ночью: суббота, 16 мая

Интерфакс01:05

Власти Италии с 3 июня откроют границы и разрешат поездки между регионами

ТАССвчера в 23:52

Италия откроет границы

Lenta.ruвчера в 22:25

Власти Италии откроют границы с 3 июня

РБК01:46
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Общество

В Минтрансе объяснили отказ от дистанцирования пассажиров в самолетах

Социальная дистанция между пассажирами в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок.
Известия 08:33
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Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
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Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
1,3K
Общество

СК проверит сообщения о невыплате надбавок медикам в Иркутске

Следственный комитет проверяет сообщения о том, что в Иркутске медицинскому персоналу не выплатили доплаты за работу в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 06:06
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Общество

Украинская националистка увидела российскую угрозу в йогурте

Как рассказала националистка, ее дочь увидела в одном из магазинов творожный десерт "Машенька" и йогурт "Агуша".
РИА Новости 11:28
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Политика

Киев выберет представителей Донбасса для переговоров

По словам главы офиса президента, украинская сторона представит группу делегатов Отдельных районов Донецкой и Луганской областей на следующем заседании Трехсторонней контактной группы.
Газета.Ru 11:15
Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
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Футбол

Футбольный Евро-2021 может лишиться нескольких городов-хозяев турнира

Известно, что с проблемами столкнулись Испания, Италия и Дания, в результате чего футбольный Евро может таких локаций как Бильбао, Рим и Копенгаген.
Вести.Ru 10:16
Общество

В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции

В Москве выявили более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции с помощью электронного мониторинга.
РБК 07:02
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Происшествия

Неизвестные «заминировали» аэропорт, больницы и метро Москвы

Все станции московского метро, аэропорт Домодедово, родильные дома и инфекционные больницы получили сообщения о якобы заложенных бомбах в зданиях.
Газета.Ru 08:35
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Политика

В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета 14 мая в 22:07
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Игры

Через две недели выйдет ремейк Mafia: The City of Lost Heaven

МонаВиста вчера в 09:58
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Общество

В Астраханской области начали снимать ограничения из-за коронавируса

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, началось в Астраханской области в субботу, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в обращении к жителям области, опубликованном на сайте администрации региона.
РИА Новости 10:22
36
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
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Армия и оружие

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Газета.Ru 10:19
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Фигурное катание

Тарасова жестко оскорбила Роднину

Газета.Ru 08:54
Здоровье

В Ивановской области врачи подозревают коронавирус у 2404 человек

По состоянию на 16 мая на территории области официально зарегистрированы 1192 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки 68 новых диагнозов).
Известно.ру 09:25
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Здоровье

На Кубани за сутки выявили 92 новых случая заболевания коронавирусом

Коронавирус подтвержден еще у 92 человек в Краснодарском крае. Больше всего заболевших в Краснодаре – 35 человек.
ЮГ Times 04:30
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Политика

США допускают возобновление финансирования ВОЗ в уменьшенном объёме

США рассматривают возможность возобновления выделения средств на работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в объёме 10% от суммы, которая была ранее.
RT на русском 09:32
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Шоу-бизнес

Актрису Агату Муцениеце задержали за нарушение самоизоляции

Актрису и телеведущую Агату Муцениеце задержали сотрудники правоохранительных органов за нарушение режима самоизоляции.
Известия 08:17
Политика

Опровергнута смерть Абдаллы бен Заида

Вести.Ru 11:25
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
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Здоровье

Врач рассказала об изменениях в проявлении коронавируса

Как рассказала главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко в фильме "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1", у заболевших пациентов фиксируются различные симптомы болезни.
Российская газета 11:24
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Происшествия

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
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Общество

Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом

Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
Российская газета 09:45
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Происшествия

Женщину и ребенка обнаружили мертвыми под окнами дома в Петербурге

ФАН 08:57
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Общество

Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14 мая в 14:21
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Здоровье

Еще 2 больницы Махачкалы начали принимать больных коронавирусом

Дербентские новости 11:03
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Футбол

Холанд стал автором первого гола в Бундеслиге после паузы

Bobsoccer 10:04
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