В марте Италия стала первой европейской страной, которая ввела общенациональный карантин. В начале мая Рим начал ослаблять ограничения, разрешив фабрикам и паркам вновь открыться.

Италия может открыть свои границы с 3 июня

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