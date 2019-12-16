Общество
NewInformИталия начнет выдавать шенгенские визы россиянам на пять лет
Новые правила вступят в силу в 2020 году. Россиянам позволят получить пятилетнюю шенгенскую визу в рамках новых правил, которые вступят в действие с 2020 года. Соответствующую информацию сегодня предоставил генконсул Италии Франческо Форте.
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с чего всё началось
Путешествующие россияне после вступления в силу в 2020 году новых правил выдачи шенгенских виз смогут получить пятилетний въездной документ, рассказал РИА Новости генконсул Италии Франческо Форте.РИА Новости11:24
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