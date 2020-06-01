Туристы смогут посещать Италию с 15 июня, заявил в ходе онлайн-брифинга в понедельник, 1 июня, итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано. Он подчеркнул, что итальянское правительство рассчитывает, что российское руководство к этому времени также откроет свои границы.

Италия надеется на открытие границ для туристов с 15 июня

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