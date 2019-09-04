Экономика
ТАССИталия надеется на развитие совместных предприятий на Дальнем Востоке
Италия надеется, что шаги Москвы и Рима по поддержке малого и среднего бизнеса будут способствовать приходу новых совместных российско-итальянских предприятий на Дальний Восток.
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Происшествия
Walmart в США сокращает продажу оружия и боеприпасов
Из-за случая в Эль-Пасо (штат Техас), где было расстреляно 48 человек в магазине Walmart, администрация торговой сети приняла решение сократить долю продаж оружия на американском рынке с 20% до 6-9%.
Красная весна вчера в 23:25
Политика
Путин и индийский премьер Моди прибыли на судоверфь «Звезда»
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыли на судостроительный комплекс "Звезда" в городе Большой Камень в Приморье.
РИА Новости 01:03
Здоровье
Скворцова заявила о существенном росте продолжительности жизни россиян
Продолжительность жизни в России за последние семь месяцев существенно выросла, рассказала на полях Восточного экономического форума министр здравоохранения Вероника Скворцова.
RT на русском 01:23
Происшествия
В «Шереметьево» столкнулись два самолета
Два авиалайнера столкнулись на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в московском аэропорту "Шереметьево".
Интерфакс вчера в 09:54
Происшествия
Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам
REGNUM вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Сын Анны Седоковой пострадал от комаров во Франции
Дни24 вчера в 06:46
Происшествия
В турецком отеле утонула российская девочка
Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru вчера в 12:07
Общество
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег с помощью соцсетей
Замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев сообщил в интервью "Известиям" о новом способе кражи денег через соцсети.
РИА Новости 01:46
Происшествия
С пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов.
Газета.Ru вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Александринская роза. Актриса Нина Ургант отмечает 90-летие
В этом году актриса отмечает еще один юбилей: 65 лет назад, в 1954 году, она дебютировала в кино, сыграв в комедии Надежды Кошеверовой и Александра Ивановского «Укротительница тигров».
Санкт-Петербургские ведомости 00:30
Армия и оружие
Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-25
Как отмечает издание, в день проведения совещания произошло крушение учебного Су-25 в Ставропольском крае.
Lenta.ru вчера в 19:44
Армия и оружие
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
РИА Новости вчера в 15:42
Экономика
Заключено соглашение об инвестициях 5 млрд рублей в проекты Забайкалья
Правительство Забайкальского края и ООО «Корпорация Мосстройтранс» подписали соглашение об инвестировании свыше 5 млрд рублей в проекты на территории региона, а также направлении 300 млн рублей на развитие социальной сферы.
Московский Комсомолец Чита вчера в 21:44
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости вчера в 03:43
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
Россиянин 11 раз подал навылет, швейцарец — 10, на счету Медведева четыре брейк-пойнта из восьми, на счету Вавринки — два.
РБК вчера в 17:08
Авто
В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru вчера в 15:20
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Происшествия
В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
На победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову напал автохам.
РИА Новости вчера в 18:28
Шоу-бизнес
Джастин Бибер рассказал о депрессии и употреблении наркотиков
Канадский певец Джастин Бибер рассказал, что страдал от депрессии и к 20 годам принял столько неверных решений, что из любимца публики превратился «в самого осуждаемого человека» на планете.
News.ru вчера в 02:15
Кино
Скончалась актриса Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась на 80-м году жизни.
РЕН ТВ вчера в 05:44
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Происшествия
В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны
Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с пограничной службой Великобритании изъяло рекордную партию героина в 1,3 тонны стоимостью более 120 миллионов фунтов.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru 02 сентября в 22:42
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 02 сентября в 18:48
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова
Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru вчера в 03:05
Политика
Монголия и Россия выходят на новый уровень стратегического партнерства
По итогам официальных переговоров президенты Монголии и России 3 сентября подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Монголией и Российской Федерацией.
ИА АРД вчера в 11:02