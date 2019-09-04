Экономика

ТАССТАССИталия надеется на развитие совместных предприятий на Дальнем Востоке

Италия надеется, что шаги Москвы и Рима по поддержке малого и среднего бизнеса будут способствовать приходу новых совместных российско-итальянских предприятий на Дальний Восток.
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Посол Италии рассказал о планах по созданию в России совместных предприятий

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