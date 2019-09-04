Италия надеется, что шаги Москвы и Рима по поддержке малого и среднего бизнеса будут способствовать приходу новых совместных российско-итальянских предприятий на Дальний Восток.

Италия надеется на развитие совместных предприятий на Дальнем Востоке

Политика Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие их которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.

Политика Украинская Рада лишила депутатов неприкосновенности Ранее сообщалось, что Украинская Рада в первом чтении одобрила законопроект, предполагающий изменение Конституции страны и отмену депутатской неприкосновенности.

Экономика Стоимость авиабилетов в России в I полугодии выросла на 7% Стоимость авиабилетов в России в первом полугодии выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7%, сообщила журналистам в кулуарах ВЭФ начальник департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светлана Петрова.

Политика Минприроды научно обосновало расширение границ РФ в Арктике Минприроды России завершило дополнительные научные исследования для расширения российский границ в Арктике.

Армия и оружие В Польше испытывают ПТРК Pirat, созданный совместно с Украиной На военном полигоне Липа в Мазовецком воеводстве Польши прошли полевые испытания противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Pirat, разработанного совместно с Украиной, сообщает 3 сентября портал defence24.pl.

Политика Кремль: дата саммита «нормандской четверки» пока не определена По результатам берлинской встречи представителей стран-участников «нормандской четверки», дата проведения саммита четверки не была определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 сентября журналистам.

Политика Трамп объявил режим ЧС в Северной Каролине из-за урагана «Дориан» Президент США Дональд Трамп ввел в штате Северная Каролина режим чрезвычайной ситуации из-за урагана "Дориан".

Общество Московский эндокринный завод закупил 10 тысяч упаковок психотропных веществ, которые не зарегистрированы в РФ Московский эндокринный завод закупил 10 тысяч упаковок психотропных лекарств, не зарегистрированных в России, в том числе "Фризиум", за покупку которого за рубежом ранее задерживали матерей больных детей.

Наука Уровень Мирового океана может подняться на 16 метров В более раннюю эпоху, четыре миллиона лет назад, уровень Мирового океана был на 23,5 метра выше нынешних значений.

Гаджеты Nokia презентовала новую версию беспроводных наушников True Wireless Финская компания HMD Global презентовала новую версию беспроводных наушников True Wireless под брендом Nokia.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Экономика Якутск рассмотрит возможность перехода на «альтернативную котельную» Власти Якутска рассмотрят возможность перехода на новый метод тарифообразования в сфере теплоснабжения - "альтернативную котельную".

Культура Петербуржец победил в полуфинале «Хрустальных звёздочек-2019» Данил Ростовцев из Петербурга победил в ½ финала Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки-2019», который проходит во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в Туапсе.

Политика Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.

Футбол Форвард «Ахмата» Мбенг выбыл на месяц из-за перелома ребра Форвард «Ахмата» Аблайе Мбенг получил перелом ребра на тренировке команды перед матчем 8-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:1). Об этом сообщила пресс-служба грозненцев в инстаграме.

Политика Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17 Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.

Здоровье Врач назвала восемь бесполезных анализов Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.

Хоккей ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом» Москвичи одержали волевую победу на счетом 3:2. Первыми счет открыли казанцы: в первом периоде отличился Владимир Ткачев.

Общество Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.