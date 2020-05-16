Общество
КоммерсантъИталия намерена открыть границы 3 июня
Ограничения могут быть установлены на поездки за границу или из-за границы в отношении конкретных государств и территорий. Также с 3 июня будут разрешены поездки внутри страны. С 18 мая в Италии отменяются запреты на передвижение людей внутри регионов.
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Общество
Выплаты врачам скорой помощи Армавира проверит краевая прокуратура
Причиной проверки стали опубликованные в СМИ сведения о возможных нарушениях прав работников одной из подстанций скорой медицинской помощи Армавира при начислении федеральных стимулирующих выплат.
Коммерсантъ Краснодар 05:23
Общество
Около двух тысяч москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу
Планируется, что каждые три дня на бесплатную сдачу анализов будут приглашаться порядка 70 тысяч москвичей.
Говорит Москва 06:19
Общество
Премьер-министра Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил
Ардерн попыталась зайти в Olive, но ей отказали, потому что оно переполнено, — написал пользователь Twitter.
News.ru 07:53
Общество
Режим самоизоляции в Севастополе отменят с 18 мая
В Севастополе с 18 мая отменяется режим самоизоляции для всех, кто моложе 65 лет.
News.ru 07:37
Общество
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.
ТАСС 06:56
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru вчера в 06:40
Энергетика
Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа
По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
Армия и оружие
Военные США опубликовали данные об инцидентах с НЛО
ВМС США рассекретили документы о встречах пилотов с НЛО — неопознанными летающими объектами, сообщает New York Times.
Взгляд.ру вчера в 11:53
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса признаком развития рака
По словам главного онколога Министерства здравоохранения России, академика РАН Андрея Каприна, потеря веса является распространенным признаком развития рака.
Невские Новости вчера в 23:21
Общество
ФНС России запустила сервис с информацией о мерах поддержки бизнеса
Москва, 16 мая 2020, 12:59 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ запустила сервис с информацией о мерах поддержки, которые доступны для предприятий, пострадавших от распространения коронавируса.
REGNUM 05:59
Общество
Власти Москвы объяснили отказ от бесплатной раздачи медицинских масок
Власти Москвы уверены, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к различным спекуляциям.
ТАСС 05:33
Футбол
«Челси» готов продать пятерых игроков ради трансферов Чилвела и Санчо
Ради трансфера двух игроков "аристократы" собираются продать целую группу своих футболистов: Эмерсона, Миши Батчуайи, Маркоса Алонсо, Тимуйе Бакайоко и Давиде Дзаппакосту.
Sport.ru 05:13
Транспорт
Троллейбусы начнут работу в Петрозаводске
С 18 мая в Петрозаводске начнут работу троллейбусы.
АиФ Карелия 07:39
Политика
Палата представителей США одобрила помощь экономике на $3 трлн
Палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила пакет стимулирующих мер на $3 трлн в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 22:04
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Здоровье
Названо самое опасное осложнение коронавируса
Самым опасным осложнением, которое может спровоцировать коронавирус, Зайцев назвал полиорганную недостаточность.
РИА Новости 04:30
Общество
На Кубани лишили полномочий судью за нарушение судейской этики
Свободные Медиа вчера в 10:14
Спорт
Заразившийся коронавирусом врач ЦСКА умер
Врач московского баскетбольного клуба ЦСКА Роман Абжелилов умер из-за коронавирусной инфекции в 44 года.
Lenta.ru 07:01
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 14 мая в 14:21
Армия и оружие
Два самолета с российскими военными специалистами вернулись из Сербии
Два самолета с российскими военными вернулись из Сербии, где оказывали помощь местным властям в борьбе с коронавирусом, в РФ.
ФАН 07:53
Политика
США начали поставку нефти в Белоруссию
США, согласно договоренностям, начали поставку нефти в Белоруссию.
ТАСС вчера в 08:31
Политика
Депутата Рады не пустили в студию ток-шоу, сославшись на «карантин»
Киев, 16 мая 2020, 08:57 — REGNUM Депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Александра Дубинского не пустили в студию программы «Свобода слова с Савиком Шустером», сославшись на карантинные ограничения.
REGNUM 01:57
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26