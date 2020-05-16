Общество
ИзвестияИталия откроет границы с 3 июня
Власти Италии снимут ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня. Об этом сообщается на сайте правительства страны в субботу, 16 мая.
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Здоровье
12 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
14 мая в Амурской области подтверждено 12 новых случаев коронавируса: три - в Благовещенске, пять - в Шимановске, по одному - в Тынде, Белогорске, Свободном и Прогрессе.
Телепорт 14 мая в 03:12
Общество
В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 01:33
Политика
Путин открыл военный госпиталь для больных коронавирусом в Омске
РИА ОмскИнформ вчера в 08:11
Общество
105 человек заразились коронавирусом в Свердловской области
Общее число инфицирований коронавирусом на 16 мая в Свердловской области достигло 2571 человек, из них 704 выздоровели, в том числе 78 за сутки.
Kursk.com 04:02
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Финансы
Россия сократила вложения в гособлигации США в три раза
Россия сократила вложения в государственные облигации США больше чем в три раза — с $12,58 млрд в феврале до $3,85 млрд в марте.
Коммерсантъ вчера в 19:42
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Происшествия
В Ставропольском крае в ДТП со скорой помощью погибли три человека
В Ставропольском крае в результате столкновения мотоцикла и скорой помощи погибли три человека.
RT на русском 02:10
Общество
Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем
Российские дальнобойщики устроили забастовку на участке с границей Китаем. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14 мая в 13:48
Происшествия
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
Общество
В Татарстане зафиксировано 84 новых случая заражения коронавирусом
Сегодня в Республике Татарстан подтверждено 84 новых случая заражения коронавирусом, 1 случай завозной, 83 — контактные.
Татар-информ 03:45
Путешествия
Туроператоры начали аннулировать туры за границу на июнь
Сегодня российские туроператоры начали аннулировать все туры на первый летний месяц.
Петербургский дневник вчера в 12:44
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Москва, 16 мая 2020, 02:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и главам регионов обеспечить сохранение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет.
REGNUM вчера в 19:59
Политика
США частично возобновят финансирование ВОЗ
Администрация президента США Дональда Трампа готова частично возобновить финансирование Всемирной организации здоровья (ВОЗ), которое было прекращено в апреле из-за «провала» ВОЗ в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 00:12
Общество
На Кубани лишили полномочий судью, назвавшую себя «супертелочкой»
РИА Новости вчера в 08:47
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Здоровье
В Минздраве объяснили, как ведется статистика умерших от коронавируса
Главный внештатный патологоанатом министерства здравоохранения России Георгий Франк рассказал в комментарии телеканалу «Звезда», как ведутся подсчеты жертв COVID-19.
Live24 03:57
Общество
Число новых случаев коронавируса за сутки в России стало самым низким с 1 мая
Количество новых случаев за сутки в Москве стало самым низким с 30 апреля, а суточный прирост составил 2,6 процента против 3,6 процента днем ранее.
Вести.Ru 04:15
Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК вчера в 07:30
Армия и оружие
Новая универсальная бронированная машина УБИМ прошла все испытания
В ВС РФ испытали универсальную бронированную инженерную машину УБИМ, которая обладает довольно большим функционалом осуществляемых работ.
Car.ru 03:22
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Здоровье
В Омской области умер еще один пациент с коронавирусом
По данным регионального минздрава, на сегодня в Омской области COVID-19 подтвердился еще у 40 человек.
Омскрегион 02:44
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru 14 мая в 15:57
Наука
Люди заражают своих собак новым коронавирусом
В Утрехтском университете в Нидерландах решили понаблюдать за домашними питомцами людей, у которых был обнаружен коронавирус, и подтвердили догадку коллег из Гонконга о том, что собаки заражаются от своих хозяев.
Э Вести вчера в 15:46
Общество
Сбербанк начнет возвращать сотрудников с удаленки на работу в офис
В центральный офис могут выйти не более 30% рядовых сотрудников и не более 70% руководителей, сейчас банк составляет списки тех, кто с понедельника начнет работать из офиса, говорит другой источник.
РБК 00:56
Биатлон
Редкая мутация обнаружена в ДНК биатлониста Устюгова
Академик Александр Макаров сообщил Президенту России, что у олимпийского чемпиона по биатлону выявлены редкие мутации в ДНК, которые могли стать причиной повышенного уровня гемоглобина.
NewInform вчера в 07:26
Киберспорт
Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи
Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
CyberSport.ru вчера в 05:24
Армия и оружие
Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше
Член Совета Федерации Алексей Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше, предложив нынешним американским властям ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года.
Известия вчера в 21:52