Экономика
RuNews24.ruИталия названа очагом вероятного мирового финансового кризиса
Как сообщил в своей статье экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч, если в дальнейшем распространение коронавируса COVID-19 спровоцирует мировой финансовый кризис, то он начнется в Италии.
Читать в источнике
Оценить290
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:45, Ашберн
Экономика
Торги на биржах США приостановили из-за падения индексов на 7%
На фондовых биржах США Индексы упали в среднем на 7%, после чего торги на американских биржах остановили на несколько минут.
Здоровье
Названа идеальная для распространения коронавируса температура
Оказалось, что этот коронавирус нового типа очень избирателен.
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», сообщает ТАСС.
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Счётной палаты Алексея Кудрина о возможном росте бедности, назвал его очень опытным экономистом, но призвал рассматривать проблему в комплексе.
Культура
Новосибирская школьница стала участницей шоу «Голос. Дети»
В пятницу, 13 марта, школьница из Новосибирской области стала участницей популярного шоу; к девочке повернулись все трое наставников.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Энергетика
Заявлением о скупке дешевой нефти Трамп поднял цены на 7%
Фьючерсы на нефть марки Brent и WTI, просевшие 12 марта, поднялись примерно на 7% на вторичном рынке после того, как Трамп объявил, что его администрация воспользуется низкими ценами на нефть, чтобы заполнить резервы.
Музыка
Клип Little Big оставил далеко позади конкурентов по «Евровидению»
Видео российской группы Little Big на песню Uno, с которой коллектив поедет на конкурс "Евровидение", оставил позади всех соперников.
Общество
У двух жителей Кемерово выявили коронавирус
У двух жителей Кемерово выявили коронавирусную инфекцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу местных властей.
Политика
Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Общество
Всех брянских школьников могут перевести на дистанционное обучение
Ранее министерство просвещения России рекомендовало всем регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, на места были направлены рекомендации Роспотребнадзора.
Политика
Совфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию
Совет Федерации принял постановление об итогах рассмотрения региональными парламентами закона о поправках в Конституцию.
Финансы
Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля
Аналитик по макроэкономике Олег Душин оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.
Здоровье
В Польше сообщили о втором погибшем от коронавируса
В Польше скончался еще один пациент, заразившийся коронавирусом. Общее число умерших в стране выросло до двух.
Общество
Дерипаска предложил ввести в России полный карантин
Миллиардер считает, что, если в ближайшее время не закрыть границы, остановить распространение инфекции в России и рост числа заболевших будет невозможно.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Спорт
Геркус: в Китае закончился вирус. Может, до нас он не доберётся
В Китае закончился, через месяц выпишут последних пациентов, в Корее сильно идёт на спад.
Наука
В геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Недвижимость
Риелторы спрогнозировали, что произойдет на рынке недвижимости
На первых порах сложно сказать, что произойдет с рынком недвижимости и поспешных решений принимать не стоит.
Общество
У Макгрегора из-за коронавируса скончалась тетя
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Конор Макгрегор сообщил о том, что в его семье произошла потеря из-за коронавируса.
Авто
Экспериментальные машины ГАЗ стоят в старом ангаре
Экспериментальные разработки ГАЗа, которые в свое время наделали немало шума на разных выставках и в СМИ, хранятся в старом ангаре.
Общество
Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса
Компания Apple закрывает розничные магазины за пределами Китая на две недели на фоне распространения коронавируса COVID-19.
Происшествия
Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута
Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Общество
За предложенные изменения в Конституцию РФ проголосуют 64% россиян
17 % граждан пока еще не определились будут голосовать или нет. За предложенные изменения в Конституцию РФ проголосуют 64% россиян.
Происшествия
На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
Общество
Матвиенко не поддержала закрытие границ из-за коронавируса
Валентина Матвиенко заявила, что с 1 апреля могут ввести дополнительные меры из-за распространения коронавируса в случае необходимости.
Экономика
Минфин: коронавирус влияет на экономику России сильнее цен на нефть
Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что все происходящее с коронавирусом сильнее влияет на российскую экономику, чем колебание цен на нефтяном рынке, цитирует его РИА "Новости".
Космос
НАСА отложило строительство окололунной пилотируемой станции Gateway
НАСА отказалось от планов строительства окололунной пилотируемой станции Gateway для высадки астронавтов на Луну в 2024 году, планирует построить ее в более поздние сроки, сообщил американский специализированный сайт spacenews.com.