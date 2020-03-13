Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruИталия названа очагом вероятного мирового финансового кризиса

Как сообщил в своей статье экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч, если в дальнейшем распространение коронавируса COVID-19 спровоцирует мировой финансовый кризис, то он начнется в Италии.
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