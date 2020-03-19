Италия обошла Китай по летальным исходам от коронавируса (3245 умерших). Общее число смертей на Апеннинах достигло 3405 случаев, заявили в департаменте гражданской обороны.

Италия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса

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