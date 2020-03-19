Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаИталия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса

Италия обошла Китай по летальным исходам от коронавируса (3245 умерших). Общее число смертей на Апеннинах достигло 3405 случаев, заявили в департаменте гражданской обороны.
Читать в источнике
Комментировать64

Подробнее о событии

Италия лидирует по числу умерших от коронавируса

Эхо Москвы14:00

Италия обогнала Китай по погибшим от коронавируса

Lenta.ru13:47

Число смертей в Италии из-за коронавируса превысило статистику по КНР

Газета.Ru13:46

Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

РБК13:46

Италия обогнала Китай по числу погибших от коронавируса

Московский Комсомолец13:34

Число смертей в Италии из-за коронавируса превысило данные по КНР

RT на русском13:31

Число зараженных коронавирусом превысило 210 тысяч

Доктор Питер02:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Гаджеты

Презентован недорогой смартфон Samsung Galaxy A41 с тройной камерой

Японский оператор NTT DoCoMo анонсировал бюджетный смартфон Samsung Galaxy A41. В Японии первые продажи начнутся в июне.
Megaobzor.com вчера в 10:53
Общество

Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом

Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.
Известия 06:17
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 15:18
Происшествия

На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело

Против актера из сериала "Кадетство" Кирилла Емельянова возбудили уголовное дело после конфликта с полицейскими и врачами, сообщили РИА Новости в пресс-службе адвокатского бюро "Бишенов и партнеры".
РИА Новости 10:02
Политика

Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским

Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
REGNUM вчера в 23:05
Киберспорт

ForZe распустила состав по Dota 2

Организация forZe приняла решение не подписывать постоянные контракты с ростером по Dota 2, который представлял коллектив на майноре и других чемпионатах.
CyberSport.ru 13:28
Общество

В Москве из больницы выписали четырех вылечившихся от коронавируса

Четыре человека, у которых ранее подтвердили наличие нового коронавируса, выписали из инфекционной больницы в Москве.
РБК 13:10
Авто

В РФ дорожают автомобили с пробегом

По результатам исследования, проведенного экспертами аналитического агентства "Автостат", средняя цена подержанной легковушки в РФ в феврале текущего года составила 630 тысяч рублей.
Новые автомобили вчера в 07:15
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия 07:37
Общество

У сотрудницы компании Росатома в Петербурге выявили коронавирус

Коронавирус найден у сотрудницы одной из компаний Росатома в Санкт-Петербурге после ее отдыха за рубежом, она изолирована и получает медпомощь, сообщил РИА Новости официальный представитель атомной госкорпорации.
РИА Новости 13:54
Происшествия

В Петербурге за самоуправство задержан гендиректор компании «Питеройл»

В ночь на 19 марта сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали на двое суток генерального директора компании ООО «Питеройл» Алексея Макарова.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 12:10
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня вчера в 08:24
Здоровье

Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса в РФ

Александр Мясников поделился с россиянами тем, как лично он видит дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом.
Privet-Rostov.ru 10:39
Армия и оружие

Первые подлодки: почему День моряка-подводника отмечают 19 марта

19 марта 1906 года по указу императора России Николая II в классификацию судов военного флота были включены подводные лодки.
Российская газета 02:27
Общество

Первый российский город ввел режим ЧС

Власти Абакана ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.
Городовой 07:38
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
Наука

Пересаженным конечностям помогла прижиться тактика раковых клеток

Американским ученым из Питтсбургского университета удалось произвести пересадку конечностей лабораторных крыс и их успешное приживание благодаря тактике раковых клеток.
МонаВиста 17 марта в 14:47
Финансы

Силуанов пообещал не допустить роста потребительских цен

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что по его мнению риска серьезного откловнения инфляции от целевого показателя в 4% нет.
Московский Комсомолец 13:40
Финансы

Российский рынок акций начал расти

Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Взгляд.ру 11:49
Политика

Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:53
Космос

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Общество

Онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за коронавируса

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» до конца апреля открыл бесплатный доступ к контенту для всех пользователей, не имеющих подписку.
Общественное телевидение России 16 марта в 22:45
Общество

Собянин подписал указ о временном закрытии колледжей с 21 марта

16 марта мэр Москвы в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о введении ряда новых мер для защиты населения, в числе которых временный переход школ на дистанционное обучение и запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.
ТАСС 12:44
Политика

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:17
Общество

В 80 регионах России ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели к 19 марта в 80 из 85 регионов России, свидетельствуют данные региональных властей.
ТАСС 04:38
Политика

Жириновский прокомментировал слова Шнурова о принадлежности Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после слов недавно занявшегося политикой музыканта Сергея Шнурова о принадлежности Крыма призвал всех "певцов, парикмахеров и банщиков" заниматься своим профессиональным делом.
РИА Новости 09:12
Транспорт

РЖД сохранит только два транзитных поезда в Калининград

«В соответствии с нотой Министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощённого транзита для железнодорожного транспорта, вступающих в силу с 19 марта 2020 года, через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.
RT на русском 12:38
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс 07:03
ещё по теме
Главное