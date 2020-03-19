Коронавирус
Российская газетаИталия обогнала Китай по числу умерших от коронавируса
Италия обошла Китай по летальным исходам от коронавируса (3245 умерших). Общее число смертей на Апеннинах достигло 3405 случаев, заявили в департаменте гражданской обороны.
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Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Гаджеты
Презентован недорогой смартфон Samsung Galaxy A41 с тройной камерой
Японский оператор NTT DoCoMo анонсировал бюджетный смартфон Samsung Galaxy A41. В Японии первые продажи начнутся в июне.
Общество
Стала известна личность умершей россиянки с коронавирусом
Первая россиянка, скончавшаяся в Москве, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция, оказалась профессором кафедры финансового менеджмента РГУ нефти и газа Валентиной Зубаревой.
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Энергетика
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Происшествия
На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело
Против актера из сериала "Кадетство" Кирилла Емельянова возбудили уголовное дело после конфликта с полицейскими и врачами, сообщили РИА Новости в пресс-службе адвокатского бюро "Бишенов и партнеры".
Политика
Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским
Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
Киберспорт
ForZe распустила состав по Dota 2
Организация forZe приняла решение не подписывать постоянные контракты с ростером по Dota 2, который представлял коллектив на майноре и других чемпионатах.
Общество
В Москве из больницы выписали четырех вылечившихся от коронавируса
Четыре человека, у которых ранее подтвердили наличие нового коронавируса, выписали из инфекционной больницы в Москве.
Авто
В РФ дорожают автомобили с пробегом
По результатам исследования, проведенного экспертами аналитического агентства "Автостат", средняя цена подержанной легковушки в РФ в феврале текущего года составила 630 тысяч рублей.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Общество
У сотрудницы компании Росатома в Петербурге выявили коронавирус
Коронавирус найден у сотрудницы одной из компаний Росатома в Санкт-Петербурге после ее отдыха за рубежом, она изолирована и получает медпомощь, сообщил РИА Новости официальный представитель атомной госкорпорации.
Происшествия
В Петербурге за самоуправство задержан гендиректор компании «Питеройл»
В ночь на 19 марта сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали на двое суток генерального директора компании ООО «Питеройл» Алексея Макарова.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Здоровье
Доктор Мясников назвал сроки завершения пандемии коронавируса в РФ
Александр Мясников поделился с россиянами тем, как лично он видит дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом.
Армия и оружие
Первые подлодки: почему День моряка-подводника отмечают 19 марта
19 марта 1906 года по указу императора России Николая II в классификацию судов военного флота были включены подводные лодки.
Общество
Первый российский город ввел режим ЧС
Власти Абакана ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Наука
Пересаженным конечностям помогла прижиться тактика раковых клеток
Американским ученым из Питтсбургского университета удалось произвести пересадку конечностей лабораторных крыс и их успешное приживание благодаря тактике раковых клеток.
Финансы
Силуанов пообещал не допустить роста потребительских цен
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу "Россия 1", что по его мнению риска серьезного откловнения инфляции от целевого показателя в 4% нет.
Финансы
Российский рынок акций начал расти
Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Космос
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Общество
Онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за коронавируса
Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» до конца апреля открыл бесплатный доступ к контенту для всех пользователей, не имеющих подписку.
Общество
Собянин подписал указ о временном закрытии колледжей с 21 марта
16 марта мэр Москвы в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о введении ряда новых мер для защиты населения, в числе которых временный переход школ на дистанционное обучение и запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом
Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В 80 регионах России ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели к 19 марта в 80 из 85 регионов России, свидетельствуют данные региональных властей.
Политика
Жириновский прокомментировал слова Шнурова о принадлежности Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после слов недавно занявшегося политикой музыканта Сергея Шнурова о принадлежности Крыма призвал всех "певцов, парикмахеров и банщиков" заниматься своим профессиональным делом.
Транспорт
РЖД сохранит только два транзитных поезда в Калининград
«В соответствии с нотой Министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощённого транзита для железнодорожного транспорта, вступающих в силу с 19 марта 2020 года, через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.