Футбол

Газета.RuГазета.RuИталия обыграла Армению в матче квалификации Евро-2020

Сборная Италии встретилась с национальной командой Армении в матче пятого тура квалификации на чемпионат Европы 2020 года. В итоге, итальянские футболисты обыграли соперников со счетом 3:1. "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию игры.
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