Футбол
Газета.RuИталия обыграла Армению в матче квалификации Евро-2020
Сборная Италии встретилась с национальной командой Армении в матче пятого тура квалификации на чемпионат Европы 2020 года. В итоге, итальянские футболисты обыграли соперников со счетом 3:1. "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию игры.
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 19:33, Вашингтон
Политика
Посольство потребовало от США отозвать экстрадицию топ-менеджера ОДК
Посольство России в США потребовало от американского Госдепартамента отозвать экстрадицию задержанного в Италии россиянина.
РБК 17:18
Наука
У левшей нашли отличия в геноме и структуре мозга
LentaChel.ru 11:50
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Здоровье
Назван признак скорого инфаркта
Серьезным фактором риска, приводящим к инфаркту миокарда является избыточная масса в подростковом возрасте.
Российская газета 04:56
Единоборства
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов в Абу-Даби
Российский боец Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов в преддверии боя за титул чемпиона UFC в легком весе.
Sportbox.RU 05:32
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Происшествия
Пассажир самолета EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота
РИА Новости вчера в 14:26
Происшествия
Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального
Восемь человек задержали в штабе политика Алексея Навального, где проходит обыск, сообщает проект «ОВД-инфо».
Ведомости 15:46
Культура
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал документальный фильм журналиста Юрия Дудя о теракте в Беслане.
Lenta.ru 11:23
Кино
Уилл Поултер получил роль в сериале «Властелин колец»
Актуальные Новости 05:59
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Футбол
Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро
Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего Мауро Икарди, рассказала о переходе мужа из миланского «Интера» в «Пари Сен-Жермен».
Чемпионат 17:29
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Происшествия
Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором
Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.
Известия 17:48
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском вчера в 10:36
Происшествия
Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков
Минобороны России должно будет выплатить трем бывшим рядовым, которые во время учений в 2017 году были обстреляны из танков, 4 млн руб. компенсации.
РБК 09:15
Наука
В Китае нашли следы доисторической многоножки возрастом 500 млн лет
На территории юга Китая местными учеными совместно с коллегами из Соединенных Штатов Америки были обнаружены следы червеобразного существа, возраст которого составляет около 500 миллионов лет.
Ugpressa.ru 14:51
Политика
В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
Вести.Ru 09:32
Финансы
Карта не пошла: банки сократили лимиты по кредиткам
Кризис, но не завтра В мае-июне 2019 года средний лимит по кредитным картам сократился на 6% — до 54,5 тыс. рублей, следует из статистики бюро "Эквифакс" и НБКИ.
Известия 17:02
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Согласно документу, возраст выхода на негосударственную пенсию снижается на пять лет — до 55 у женщин и 60 лет у мужчин.
РИА Новости 07:47
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Экономика
Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей
Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Ведомости 04:43
Футбол
Глушаков извинился за ситуацию вокруг него и «Спартака»
Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который ныне выступает за грозненский «Ахмат», отреагировал на публикацию своего интервью, в котором он подробно рассказал о своей ситуации в стане красно-белых.
RT на русском 08:23
Общество
Мэрия Москвы усилит видеонаблюдение за массовыми мероприятиями
По словам собеседника «Ведомостей» в МВД, камеры городской системы видеонаблюдения давно используются при проведении массовых спортивных мероприятий, митингов и для раскрытия преступлений.
Ведомости 17:00
Теннис
Удастся ли Медведеву выиграть у Димитрова на US Open
Московский Комсомолец 12:38
Музыка
Автор хитов Майкла Джексона и Леди Гаги погиб в автокатастрофе
В автокатастрофе погиб ЛаШон Дэниелс, известный как автор хитов Майкла Джексона, Леди Гаги, Бейонсе, 50 Cent и многих других.
Дни24 06:49