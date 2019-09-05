Сборная Италии встретилась с национальной командой Армении в матче пятого тура квалификации на чемпионат Европы 2020 года. В итоге, итальянские футболисты обыграли соперников со счетом 3:1. "Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию игры.

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