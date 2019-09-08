Сборная Италии одержала победу над национальной командой Финляндии в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Тампере, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Италия обыграла Финляндию в отборе на Евро-2020

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