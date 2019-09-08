Футбол
RT на русскомИталия обыграла Финляндию в отборе на Евро-2020
|8′
Эмерсон Палмьери
Алессандро Флоренци
|22′
Жоржиньо
Расмус Шюллер
|57′
|59′
Чиро Иммобиле
|71′
Джанлуиджи Доннарумма
Теему Пукки
|72′
|72′
Федерико Кьеза
Федерико Бернардески
Паулус Араюури
|74′
Ласси Лаппалайнен
Яссе Туоминен
|75′
|76′
Чиро Иммобиле
Андреа Белотти
Саули Вяйсянен
|79′
|79′
Жоржиньо
Альбин Гранлунд
Пюрю Сойри
|82′
Расмус Шюллер
Йони Кауко
|87′
Йони Кауко
|90′+3′
Финляндия
Расстановка 5‑4‑1
1
Градецки
13
Сойри
4
Тойвио
2
Араюури
15
Вяйсянен
18
Уронен
8
Лод
19
Кауко
6
Камара
20
Туоминен
10
Пукки
21
Доннарумма
5
Иццо
19
Бонуччи
3
Ачерби
16
Флоренци
12
Сенси
8
Жоржиньо
18
Барелла
10
Бернардески
9
Белотти
7
Пеллегрини
Италия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Италии одержала победу над национальной командой Финляндии в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Тампере, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
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